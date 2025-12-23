Αντίστροφα μετρά ο χρόνος της προθεσμίας πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας 2026. Μόλις λίγες ημέρες έχουν απομείνει στους ιδιοκτήτες για να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2026 με το χρόνο να περνά απειλητικός καθώς πολλοί μπορούν να ξεχαστούν λόγω της έντασης των ρυθμών της εορταστική περιόδου, με οδυνηρά αποτελέσματα για την τσέπη τους.

Και συγκεκριμένα, σε περίπτωση που παρέλθει η ημερομηνία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, και τα καταβάλλεται εκπρόθεσμα κινδυνεύεται με κλιμακωτά πρόστιμα, ανάλογα με τον μήνα καθυστέρησης.

Συγκεκριμένα:

– 25% πρόστιμο για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026

– 50% πρόστιμο για πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2026

– 100% πρόστιμο για καθυστερημένη καταβολή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά

Υπενθυμίζεται ότι τα τέλη κυκλοφορίας 2026 είναι ήδη αναρτημένα στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι φέτος τα τέλη κυκλοφορίας μπορούν να πληρωθούν χωρίς τους κωδικούς TAXISnet, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και το ΑΦΜ.

Κατά συνέπεια, όσοι δεν επιθυμούν να συνδεθούν στο σύστημα με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet, μπορούν να κατεβάσουν το ειδοποιητήριο και να πληρώσουν το ποσό απευθείας, εισάγοντας μόνο τα απαραίτητα στοιχεία.

Η διαδικασία που πρέπει να εξακολουθήσετε είναι η εξής:

-Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE.

-Επιλέξτε Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.

-Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας και έτος τελών κυκλοφορίας.

-Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τη διαδικασία πληρωμής.