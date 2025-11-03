Αναρτήθηκαν στο myCAR τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026 τα οποία μπορούν να πληρωθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να ενημερωθούν για τους κωδικούς πληρωμής μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), όπου είναι διαθέσιμα τα ειδοποίητηρια.

Τέλη κυκλοφορίας: Η διαδικασία πληρωμής

Μπαίνοντας με τους κωδικούς taxisnet η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

myAADE > Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > myCAR > Είσοδος στην Εφαρμογή > Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων > Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτω.

Χωρίς κωδικούς taxisnet η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

myAADE > Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet > Είσοδος στην Εφαρμογή, καταχωρώντας τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Τέλη κυκλοφορίας: Οι τρόποι πληρωμής

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας με τους εξής τρόπους:

να επισκεφθούν ένα μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών και να σκανάρουν το QR code του ειδοποιητηρίου, ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

να μπουν στο e-banking και να πληρώσουν χρησιμοποιώντας τον 23ψήφιο κωδικό RF που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο.

να πληρώσουν σε κάποιο κατάστημα τράπεζας ή ΕΛΤΑ επιδεικνύοντας το ειδοποιητήριο.

Προσοχή! Σε κάθε περίπτωση, τα τέλη κυκλοφορίας δεν μπορούν να μπουν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων του υπουργείου Οικονομικών αλλά θα πρέπει να πληρωθούν με έναν από τους ανωτέρω τρόπους.

Τέλη κυκλοφορίας: Τα πρόστιμα

Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2025, οι κάτοχοι υποχρεούνται να πληρώσουν επιπλέον 25% από το ποσό των τελών κυκλοφορίας 2025.

Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου του 2025, θα επιβαρυνθούν με το 50% του ποσού.

Από την 1η Μαρτίου 2025 τα ποσά των τελών κυκλοφορίας που διπλασιάζονται.

Τέλη κυκλοφορίας: Ποιοι δεν πληρώνουν