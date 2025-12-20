Σε περίπου 10 μέρες λήγει η προθεσμία για την εξόφληση του ποσού στα τέλη κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, οι οδηγοί θα πρέπει να προχωρήσουν στην πληρωμή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Όσοι δεν πληρώσουν εγκαίρως, θα επιβαρυνθούν με πρόστιμα που αυξάνονται σταδιακά, ενώ μπορεί να υπάρξει και διπλασιασμός του ποσού από τον Μάρτιο 2026.

Πώς μπορείτε να μειώσετε ή να γλιτώσετε τα τέλη κυκλοφορίας;

1. Όσοι δεν χρησιμοποιούν το όχημά τους όλο το 2026

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ, οι ιδιοκτήτες μπορούν να πληρώσουν τα τέλη ανά μήνα για οχήματα σε προσωρινή ακινησία. Έτσι, δεν πληρώνουν ολόκληρο το έτος εάν δεν χρησιμοποιούν το όχημά τους.

2. Ανάπηροι και πολύτεκνοι

Υπάρχουν προβλέψεις νόμου για μειώσεις ή απαλλαγές τελών σε άτομα με αναπηρία ή πολύτεκνες οικογένειες. Η διαδικασία γίνεται μέσω της myCAR ή στη ΔΟΥ με την κατάθεση των απαραίτητων πιστοποιητικών.

3. Πληρωμή μέσω ψηφιακών εργαλείων

Χρησιμοποιώντας QR Code, mobile banking, ή myCAR για την πληρωμή των τελών, οι οδηγοί αποφεύγουν καθυστερήσεις που θα επέφεραν πρόστιμα. Η χρήση αυτών των εργαλείων μειώνει την πιθανότητα λάθους ή καθυστέρησης, διασφαλίζοντας ότι δεν θα επιβαρυνθούν με πρόσθετα ποσά.

4. Οδηγοί που εξοφλούν νωρίς

Η έγκαιρη πληρωμή πριν την 31η Δεκεμβρίου 2025 εξασφαλίζει ότι δεν θα προκύψουν πρόστιμα.

Επιπλέον συμβουλές

Οι ιδιοκτήτες που δεν διαθέτουν κωδικούς TAXISnet μπορούν να πληρώσουν με απλό έντυπο σε τράπεζες ή ΕΛΤΑ.

Η χρήση myCAR επιτρέπει κατέβασμα ειδοποιητηρίου, έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής και εξαγωγή στοιχείων για πολλαπλά οχήματα.

Με λίγα βήματα, οι οδηγοί μπορούν να γλιτώσουν περιττά πρόστιμα και να μειώσουν την πληρωμή τους, χωρίς ταλαιπωρία.