Μια λύση στα χιλιάδες ακίνητα που ρημάζουν και απαξιώνονται σε όλη τη χώρα ενδέχεται να δώσει μια ρύθμιση του νέου κληρονομικού δικαίου: τα χρήματα αντί του εξ αδιαιρέτου. Με ποιον τρόπο πρόκειται να απελευθερώσει χιλιάδες ακίνητα που αυτή τη στιγμή μένουν αναξιοποίητα και κλειστά;

Η έμπειρη δικαστική ρεπόρτερ Ιωάννα Μάνδρου εξηγεί όσα θέλετε να ξέρετε σε λίγα δευτερόλεπτα, με εγκυρότητα και απλά λόγια, στο έκτο επεισόδιο της νέας μίνι σειράς βίντεο του Βήματος.

View this post on Instagram A post shared by ΤΟ ΒΗΜΑ (@tovimagr)

Η σειρά είναι διαθέσιμη στους επίσημους λογαριασμούς του Βήματος στα social media.

Κάνε follow στον λογαριασμό του Βήματος στο Instagram και το TikTok και subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για να μην χάνεις τα νέα επεισόδια.

Το κληρονομικό δίκαιο αλλάζει μετά από ογδόντα χρόνια, σε μια προσπάθεια προσαρμογής του στις σύγχρονες συνθήκες. Βασικός στόχος είναι να περιοριστούν οι περιουσίες που απαξιώνονται, αλλά και οι αποποιήσεις των κληρονομιών. Πώς επηρεάζονται, όμως, στην πράξη τα δικαιώματα των κληρονόμων;

Οι σημαντικότερες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο