Έντονο επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην τουρκική Εθνοσυνέλευση κατά την τελευταία ημέρα της συζήτησης για τον προϋπολογισμό. Βουλευτές του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ήρθαν σε σύγκρουση με μέλη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) και πιάστηκαν στα χέρια. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα και για περίπου δέκα λεπτά σημειώθηκαν σωματικές αντιπαραθέσεις, με ανταλλαγή γροθιών μέσα στην αίθουσα της Εθνοσυνέλευσης.

🇹🇷A fight broke out in the Turkish parliament during a vote on the budget The scuffle began after a clash between MPs from the CHP and the AK Party and quickly escalated into a mass brawl. Despite the incident, the central government budget bill for 2026 was ultimately passed. pic.twitter.com/3MHGf5TjS3 — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νουμάν Κουρτουλμούς, αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεδρίαση, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας που κλήθηκαν να παρέμβουν δυσκολεύτηκαν να απομακρύνουν και να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους βουλευτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμπλοκή ξεκίνησε μετά από οξεία λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή του AKP από την Προύσα, Μουσταφά Βαράνκ, και του αναπληρωτή επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP, Γκιοκχάν Γκιουνάιντιν.