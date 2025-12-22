Έντονο επεισόδιο εκτυλίχθηκε στην τουρκική Εθνοσυνέλευση κατά την τελευταία ημέρα της συζήτησης για τον προϋπολογισμό. Βουλευτές του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ήρθαν σε σύγκρουση με μέλη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) και πιάστηκαν στα χέρια. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα και για περίπου δέκα λεπτά σημειώθηκαν σωματικές αντιπαραθέσεις, με ανταλλαγή γροθιών μέσα στην αίθουσα της Εθνοσυνέλευσης.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νουμάν Κουρτουλμούς, αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεδρίαση, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας που κλήθηκαν να παρέμβουν δυσκολεύτηκαν να απομακρύνουν και να χωρίσουν τους εμπλεκόμενους βουλευτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμπλοκή ξεκίνησε μετά από οξεία λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του βουλευτή του AKP από την Προύσα, Μουσταφά Βαράνκ, και του αναπληρωτή επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του CHP, Γκιοκχάν Γκιουνάιντιν.