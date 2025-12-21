«Θα φας πολύ ξύλο, μπρο»

Αποκαλυπτικά στοιχεία για τη δράση των ανηλίκων μαθητών που διακινούσαν κάνναβη και κοκαΐνη μέσα σε σχολεία της Αττικής .

Πρόκειται για συμμορία 12 ατόμων που εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία με έξι από τα μέλη της να είναι ανήλικοι μαθητές που δρούσαν σε σχολεία και πλατείες της Αττικής.

Σε ρεπορτάζ του που προβλήθηκε στο χθενισοβραδινό δελτίο ειδήσεων αποκαλύφθηκε πώς οι ανήλικοι «dealers» χρησιμοποιούσαν παρατσούκλια για να κανονίζουν τις «αγοραπωλησίες τους» όπως επίσης και ο τρόπος που προσέγγιζαν τους υποψήφιους αγοραστές.

Οι ανήλικοι μαθητές «βαποράκια» προσέγγιζαν μαθητές ακόμα και μέσα στο προαύλιο του σχολείου.

Η μαρτυρία της μαθήτριας

«Καθόντουσαν στο προαύλιο και ήρθαν και με έπιασαν. Μου είπαν ότι είναι νέοι στο σχολείο και θα διοργανώσουν ένα πάρτι για να γνωριστούμε… Μετά από λίγο μου είπαν ότι αν θέλω να είμαι πιο χαλαρή έχουν κάτι που θα με κάνει να ξεχάσω όλα μου τα προβλήματα, με πολύ λίγα χρήματα… Από τότε δεν τους ξαναείδα, κάποιοι συμμαθητές μου, νομίζω αγόρασαν, αλλά δεν ξέρω τι», ανέφερε μαθήτρια στο Star.

Ο Φρατέλο και τα άλλα παρατσούκλια της συμμορίας

Ηγετικό στέλεχος της συμμορίας είναι ο 20χρονος με το παρατσούκλι «Φρατέλο», ο οποίος κατηγορείται μεταξύ άλλων και για οπλοκατοχή.

Κωδικές ονομασίες είχαν και τα ανήλικα μέλη της συμμορίας:

Oι 17χρονος «Πίπης» , ο «Νίτσε», ο «Σόνι» και ο «Νικολά», ο 16χρονος «Φαρού» και ο μικρότερος της συμμορίας, μόλις 15 χρονών, ο «Φέσι».

Οι ανήλικοι δρούσαν μεταξύ άλλων και στην κεντρική πλατεία της Φιλαδέλφειας. Συναντούσαν ανηλίκους και τους πουλούσαν ναρκωτικά. Αυτόπτης μάρτυρας, μιλά αποκλειστικά στο Star.

«Ήταν εδώ σε πλατείες, σε διάφορα σημεία, πήγαιναν διακριτικά και προσπαθούσαν να πουλήσουν ναρκωτικά. Και οι αγοραστές ήταν μικροί…» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αυτόπτης μάρτυρας.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των εμπλεκομένων νεαρών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 γραμμ. κοκαΐνης, 28 γραμμ. κάνναβης, 4.800 ευρώ, πολλά κινητά τηλέφωνα, ένα πιστόλι ρέπλικα, γεμιστήρας, 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και σιδερογροθιά.

Φιλαδέλφεια, Χαλκηδόνα, Ανω Πατήσια

Οι διακινητές δρούσαν κυρίως στις περιοχές της Φιλαδέλφειας, Νέα Χαλκηδόνας και Άνω Πατησίων. Είχαν πάει σε αρκετά σχολεία της περιοχής. Τον πυρήνα της οργάνωσης αποτελούσαν οι έξι ενήλικοι, ενώ οι ανήλικοι χρησιμοποιούνταν ως «βαποράκια».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, οι μαθητές είχαν διακινήσει ναρκωτικά ακόμα και σε πενθήμερη εκδρομή, με την αστυνομία να έχει καταγράψει τις τηλεφωνικές επαφές.

«Θα φας πολύ ξύλο, μπρο»

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι της συμμορίας που κατέγραψε η ΕΛΑΣ.

Ο κοριός της ΕΛΑΣ αποκάλυψε τη δράση της συμμορίας. Οι κατηγορούμενοι επικοινωνούσαν μεταξύ τους με τηλέφωνα-φαντάσματα προκειμένου να μην εντοπιστούν.

Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω αποκαλυπτικός διάλογος στον οποίο παραλείπονται οι υβριστικοί χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούν τα μέλη της συμμορίας.

Ο παρακάτω διάλογος είναι μεταξύ του 20χρονου που είναι ηγετικό στέλεχος και ενός ανηλίκου:

20χρονος: Πού είσαι;

Ανήλικος: Σχολείο

20χρονος: Έξι του μήνα έχει διακόσια ευρώ να φέρεις να ξέρεις. Ωραία χωρίς πολλά πολλά μπρο, “έχω σχολείο έχω το ένα έχω το άλλο”. Πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι και το φέρνεις εκεί στην πλατεία.

Ανήλικος: Σε πόση ώρα;

20χρονος: Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο, μπρο.

Εκτός όμως από ξύλο, έχει καταγραφεί και περιστατικό με σβήσιμο αναμμένου τσιγάρου σε μέλος της συμμορίας.

Ασκηση εξουσίας και βίας εντός της συμμορίας

Από τη «σκιαγράφηση» της λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι αυτή διεπόταν από αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας, η μη τήρηση των οποίων επέσυρε στα μέλη χρηματικές κυρώσεις, άσκηση σωματικής βίας ακόμα και υποβολή σε βασανιστήρια.