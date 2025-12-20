Δώδεκα άτομα εκ των οποίων τα έξι είναι ανήλικοι μαθητές συνελήφθησαν για συμμετοχή σε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολική μονάδα της Αττικής. Η εγκληματική ομάδα εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Μαθητές βαποράκια

Από την έρευνα προέκυψε ότι το κύκλωμα διακινούσε κυρίως κοκαΐνη και κάνναβη, τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου, πραγματοποιώντας εκατοντάδες αγοραπωλησίες.

Η δράση της οργάνωσης φέρεται να ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025.

Τον πυρήνα του κυκλώματος αποτελούσαν οι ενήλικοι, ενώ οι ανήλικοι χρησιμοποιούνταν ως διακινητές. Πελάτες της οργάνωσης ήταν τόσο ενήλικοι όσο και ανήλικοι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.