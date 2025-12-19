Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα της Βιλερμπάν στο ΣΕΦ με 107-84, πήγε στο 9-7 στην κατάταξη της Ευρωλίγκας (με ένα ματς λιγότερο, αυτό με τη Φενέρ) και πήρε την ψυχολογική ώθηση που χρειαζόταν ενόψει συνέχειας.

Μη ψάχνετε για ποιότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή και με έναν Ολυμπιακό από σερί αρνητικών αποτελεσμάτων και τρομερή πίεση στις πλάτες του. Στόχος κόντρα στη Βιλερμπάν ήταν η νίκη και η ψυχολογία για τη συνέχεια. Άλλο, βέβαια, αν έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς είδαμε επιτέλους το… μπάσκετ Μπαρτζώκα που έφερε και την αποθέωση!

Από το πρώτο λεπτό φάνηκε η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων στο παρκέ όπως και το γεγονός ότι η μία ομάδα έχει Φουρνιέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ τράβηξε την ομάδα για να αποκτήσει διαφορά (ψυχολογικής) ασφαλείας με το 26-14 να γράφει την ιστορία της πρώτης περιόδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Φουρνιέ ήταν το ίδιο ασταμάτητος, ο Ολυμπιακός είχε σταθερά το προβάδισμα, έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο +10 (44-34), αλλά του έλειπε αυτό το ξέσπασμα, το ξεμπούκωμα όπως λέμε στην καθομιλουμένη.

Αυτό το ξέσπασμα ήρθε στο τρίτο δεκάλεπτο με πρωταγωνιστή τον Ντόρσεϊ. Αφηνιασμένος, πήρε τη θέση του Φουρνιέ στο σκορισμα, έφτασε τους 22 πόντους και καθάρισε τη νίκη, μετατρέποντας ένα αγχωτικό ματς σε υγιεινό περίπατο.

To τέταρτο δεκάλεπτο ήταν ένα αποθεωτικό παιχνίδι, με πρωταγωνιστές κάθε παίκτη που πέρασε από το παρκέ και τον κόσμο να αποθεώνει.

Ο Ολυμπιακός έφτασε στο τελικό 107-84, χάρηκε το μπάσκετ από το τρίτο δεκάλεπτο κι έπειτα, επέστρεψε στις νίκες και πήρε ψυχολογικό μπουστάρισμα για τη συνέχεια.