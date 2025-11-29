Συνελήφθησαν σήμερα (29-11-2025) το πρωί στην Ηγουμενίτσα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας αλλοδαπός και αλλοδαπή, που κατηγορούνται για κατοχή, εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφορίων, εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που έφερε πινακίδες κυκλοφορίας αλβανικών αρχών.

46 δέματα

Κατά την έρευνα που ακολούθησε σε αυτό, βρέθηκαν μέσα σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στον χώρο των αποσκευών και στα πίσω καθίσματα -46- δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -47- κιλών και -550- γραμμαρίων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία κατασχέθηκαν η παραπάνω ποσότητα ναρκωτικών, το αυτοκίνητο και χρηματικό ποσό 550 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.