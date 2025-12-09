Η αγορά της κοκαΐνης ξεπέρασε πρώτη φορά την αγορά της κάνναβης στη Γαλλία, με την πρώτη να φθάνει τα 3,1 δισ. ευρώ τον χρόνο και τη δεύτερη τα 2,7 δισ. Σύμφωνα με τη μελέτη «Μέγεθος των αγορών ναρκωτικών στη Γαλλία (2010-2023)», που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα από το Γαλλικό Παρατηρητήριο Ναρκωτικών και Τάσεων Εθισμού (OFDT), ο τζίρος των παράνομων ουσιών έχει τριπλασιαστεί από το 2010.

Όταν ξεκίνησε η μελέτη, η κάνναβη ήταν πρώτη σε τζίρο, αλλά πλέον έχει εκθρονιστεί από την κοκαΐνη, που «συνεχίζει να εξαπλώνεται στη Γαλλία από το 2010, υποδηλώνοντας ότι η δυναμική της αγοράς αυτής άρχισε πριν το 2010». Για να εξηγήσει την αύξηση της κοκαΐνης, αναφέρει ότι «οι διακινητές στράφηκαν προς την Ευρώπη, μετά τον κορεσμό της αμερικανικής αγοράς και ακολούθησε η ζήτηση που προσελκύθηκε από την ποιότητα, τις καλές τιμές και τη βελτίωση των μεθόδων πώλησης».

Αριθμητικά, το OFDT εκτιμά ότι στη Γαλλία, υπάρχουν πέντε φορές περισσότεροι καπνιστές κάνναβης από χρήστες κοκαΐνης, οι οποίοι όμως αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Το «λευκό τσουνάμι», όπως αποκαλείται, καταφθάνει στα λιμάνια της Βόρειας Θάλασσας ή της Ισπανίας και από εκεί πηγαίνει στους μεγαλύτερους κόμβους διακίνησης ή σε δευτερεύοντα λιμάνια. Η διαθεσιμότητα κοκαΐνης τροφοδοτεί αδιάλειπτα την αγορά και το προφίλ των χρηστών έχει αλλάξει. Αντί για τους «αστούς των κέντρων των πόλεων, που χρηματοδοτούν συχνά τους ναρκέμπορους», όπως δήλωσε πρόσφατα η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Μοντ Μπρετόν, απηχώντας τα λόγια του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, στην πραγματικότητα οι χρήστες ναρκωτικών είναι πλέον, ο κύριος και η κυρία της διπλανής πόρτας.

Άλλη έκθεση της στατιστικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 3 Δεκεμβρίου, διαπιστώνει ότι «ο αριθμός όσων διώκονται για διακίνηση κοκαΐνης ή έκστασι, αυξάνεται πολύ πιο γρήγορα από εκείνους που διώκονται για διακίνηση κάνναβης ή ηρωίνης». Ο αριθμός των διωκόμενων γιια διακίνηση κάνναβης αυξήθηκε 4% κατά μέσο όρο τον χρόνο, από το 2016 ως το 2024, έναντι ετήσιας αύξησης 10% για το έκσταση και 14% για την κοκαΐνη. Η μέση ηλικία των χρηστών κοκαΐνης είναι τα 31 χρόνια, ενώ οι χρήστες κάνναβης είναι κατά μέσο όρο 24 ετών.

Ο Νικολά Πρις, πρόεδρος της Διυπουργικής Αποστολής Αγώνα Κατά των Ναρκωτικών και των Εθιστικών Συμπεριφορών (Mildeca), είπε σε συνέντευξή του στον Monde ότι «τα τελευταία 12 χρόνια, τριπλασιάστηκαν οι εισαγωγές στα επείγοντα, λόγω κοκαΐνης. Μόνο που δεν πρόκειται για περιπτώσεις εξάρτησης, αλλά για έμφραγμα του μυοκαρδίου, για παράδειγμα. Για να μην ξεχνάμε τις διαταραχές ψυχολογικής ή ψυχιατρικής φύσης που προκύπτουν. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να στέλνουμε το μήνυμα ότι η χρήση ναρκωτικών επιδεινώνει τα πάντα. Δημιουργεί άγχος, κατάθλιψη, σοβαρές ψυχικές ασθένειες».

Για το ζήτημα της εξάρτησης, ο κ. Πρις απηύθυνε το εξής ερώτημα: τι θα κάνουμε στα επόμενα χρόνια, για να αναλάβουμε σωστά τους χιλιάδες ανθρώπους που θα χτυπήσουν την πόρτα των κέντρων απεξάρτησης και των νοσοκομείων; Κατά την άποψή του, «τα συνθετικά ναρκωτικά είναι το μέλλον. Πρόκειται για μια όλο μεγαλύτερη αγορά, δεδομένου ότι παγκοσμίως, οι καταναλωτές απομακρύνονται από τα προϊόντα που καπνίζονται και κατευθύνονται προς πιο διακριτικούς τρόπους κατανάλωσης».