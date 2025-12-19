Η αναζήτηση του υπόπτου για τη μαζική δολοφονία που έλαβε χώρα το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Πανεπιστήμιο Μπράουν έληξε σε μια αποθήκη στο Νιου Χάμσαϊρ. Εκεί οι αρχές εντόπισαν τη σορό του υπόπτου. Μάλιστα, αποκάλυψαν ότι ήταν επίσης ύποπτος για τη δολοφονία ενός καθηγητή του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT).

«Ο Κλάουντιο Νέβες Βαλέντε, 48 ετών, πρώην φοιτητής του Μπράουν και Πορτογάλος υπήκοος, βρέθηκε νεκρός την Πέμπτη» δήλωσε ο συνταγματάρχης Όσκαρ Πέρεζ, αρχηγός της αστυνομίας της Πρόβιντενς. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά πρόκειται για αυτοκτονία.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι είναι υπεύθυνος για τον θανάσιμο πυροβολισμό δύο φοιτητών και τον τραυματισμό εννέα άλλων ατόμων σε μια αίθουσα διαλέξεων του Μπράουν το περασμένο Σάββατο, και στη συνέχεια για τη δολοφονία του καθηγητή του MIT, Νούνο Λουρέιρο δύο ημέρες αργότερα στο σπίτι του στα προάστια της Βοστώνης, σχεδόν 50 μίλια (80 χιλιόμετρα) από το Providence. Ο Πέρεζ είπε ότι, από όσο γνωρίζουν οι ερευνητές, ο δράστης έδρασε μόνος του.

Ο κορυφαίος διπλωμάτης της Πορτογαλίας δήλωσε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση εξεπλάγη από τις αποκαλύψεις ότι ένας Πορτογάλος είναι ο κύριος ύποπτος για τη μαζική δολοφονία στο Brown και τη δολοφονία ενός καθηγητή του MIT που ήταν της ίδιας εθνικότητας. Η αστυνομία δήλωσε ότι επικοινώνησαν μαζί της οι αμερικανικές αρχές την Πέμπτη, μόλις ονομάστηκε ο Neves Valente.

Η σύνδεση με τον καθηγητή

Ο Νέβες Βαλέντε και ο Λουρέιρο παρακολούθησαν στο παρελθόν το ίδιο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σε πανεπιστήμιο της Πορτογαλίας μεταξύ 1995 και 2000, σύμφωνα με την εισαγγελέα της Μασαχουσέτης. Ο Λουρέιρο αποφοίτησε από το πρόγραμμα φυσικής του Instituto Superior Técnico, της κορυφαίας σχολής μηχανικών της Πορτογαλίας, το 2000, σύμφωνα με τη σελίδα του στο MIT. Την ίδια χρονιά, ο Νέβες Βαλέντε απολύθηκε από τη θέση του στο πανεπιστήμιο της Λισαβόνας.

Ο Νέβες Βαλέντε, ο οποίος γεννήθηκε στο Τόρες Νοβάς της Πορτογαλίας, είχε έρθει στο Μπράουν με φοιτητική βίζα. Τελικά απέκτησε νόμιμο καθεστώς μόνιμης διαμονής τον Σεπτέμβριο του 2017. Η τελευταία γνωστή κατοικία του ήταν στο Μαϊάμι.

Υπάρχουν ακόμα «πολλά άγνωστα» όσον αφορά το κίνητρο, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας του Ρόουντ Άιλαντ, Πίτερ Νερόνια. «Δεν ξέρουμε γιατί τώρα, γιατί το Μπράουν, γιατί αυτοί οι φοιτητές και γιατί αυτή η αίθουσα», είπε.

Η πληροφορία που βοήθησε τους ερευνητές να συνδέσουν τα στοιχεία

Το FBI είχε δηλώσει προηγουμένως ότι δεν γνώριζε καμία σχέση μεταξύ των πυροβολισμών στο Ρόουντ Άιλαντ και στη Μασαχουσέτη. Έπειτα φέρεται να έφτασε στον Νέβες Βαλέντε έπειτα από την παροχή μιας κρίσιμης πληροφορίας.

Μάρτυρας αναγνώρισε τον δράση από βίντεο που κυκλοφόρησε η αστυνομία. Στη συνέχεια ανέφερε το γεγονός στο φόρουμ κοινωνικής δικτύωσης Reddit. Οι υπόλοιποι χρήστες τον προέτρεψαν να ενημερώσει το FBI, και εκείνος ότι το έκανε.

Μετά την ταυτοποίηση η αστυνομία εντόπισε το αυτοκίνητό του και από εκεί μέσα από τις κάμερες ασφαλείας έφτασε στα ίχνη του.