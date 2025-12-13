Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στο Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ένας μασκοφόρος άνοιξε πυρ και στη συνέχεια προσπάθησε να φύγει από το σημείο.

Οι αστυνομικοί έχουν ασφαλίσει τμήματα του πανεπιστημίου και φέρονται να έχουν σκοτώσει τον δράστη της επίθεση. Τοπικά Μέσα μεταδίδουν ότι υπάρχουν πληροφορίες για τουλάχιστον είκοσι άτομα που δέχτηκαν σφαίρες χωρίς να έχει γίνει γνωστή η κατάστασή τους.

Η αστυνομία έχει καλέσει τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.