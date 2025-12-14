Η αστυνομία της πόλης Πρόβιντενς ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι έχει προσαχθεί ένα άτομο ενδιαφέροντος σε σχέση με τους πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, όπως μετέδωσε το NBC 10 WJAR.

Το Πανεπιστήμιο Μπράουν ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί, την άρση εφαρμογής της εντολής περιορισμού στους χώρους του πανεπιστημίου, παρά το γεγονός ότι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, η οποία εξακολουθεί να θεωρείται μία ενεργή σκηνή εγκλήματος.

Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν το Σάββατο, καθώς οι αρχές ερευνούσαν για τον ύποπτο των πυροβολισμών στο Ροντ Άιλαντ, με συνέπεια το θάνατο δύο φοιτητών και τον τραυματισμό εννέα άλλων στη σχολή Άιβι Λιγκ.

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση οι τραυματίες

Αξιωματούχοι του Νοσοκομείου του Ρόουντ Άιλαντ ανέφεραν ότι οι περισσότεροι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε «κρίσιμη αλλά σταθερή» κατάσταση.

Οι ταυτότητες των θυμάτων και των τραυματιών δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα από τις αρχές.

«Είναι μια ημέρα που ελπίζαμε πως δεν θα έρθει ποτέ για την κοινότητά μας. Είναι βαθιά οδυνηρή για όλους μας», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος του Πανεπιστημίου Brown, Κριστίνα Πάξον.

Η αστυνομία έχει δώσει ελάχιστες πληροφορίες για τον άνδρα ύποπτο, χωρίς να έχει δημοσιοποιήσει την ταυτότητά του ή το κίνητρό του. Παραμένει άγνωστο εάν είχε οποιαδήποτε σχέση με το πανεπιστήμιο.

Τι ξέρουμε για τον δράστη;

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας (CCTV) δείχνουν τον ύποπτο να αποχωρεί πεζός από το κτίριο μετά την επίθεση, ωστόσο το πρόσωπό του δεν διακρίνεται.

<br />

Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Πρόβιντενς, Τιμ Ο’Χάρα, δήλωσε ότι ο δράστης ήταν ντυμένος εξ ολοκλήρου στα μαύρα και ενδεχομένως φορούσε μάσκα. Δεν είναι γνωστό τι είδους πυροβόλο όπλο χρησιμοποίησε, ενώ το όπλο δεν έχει εντοπιστεί.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο κτίριο Barus and Holley, το οποίο στεγάζει τη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Brown. Η επίθεση έλαβε χώρα σε μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο.

Τι συνέβη;

Καθηγήτρια Οικονομικών δήλωσε στο τοπικό δημόσιο ραδιόφωνο Ocean State Radio ότι το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια επαναληπτικού διαγωνίσματος για το μάθημά της, το οποίο συντόνιζε βοηθός διδασκαλίας.

«Είπε ότι ο δράστης μπήκε από τις πόρτες, φώναξε κάτι – δεν μπορούσε να θυμηθεί τι ακριβώς – και άρχισε να πυροβολεί», ανέφερε η Ρέιτσελ Φρίντμπεργκ.

«Οι φοιτητές άρχισαν να πανικοβάλλονται και να προσπαθούν να απομακρυνθούν, να σκύψουν στα καθίσματα του αμφιθεάτρου, και τότε κάποιοι χτυπήθηκαν από σφαίρες», πρόσθεσε.

Οι αρχές εκκένωσαν το κτίριο το απόγευμα του Σαββάτου, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν ούτε τον δράστη ούτε το όπλο.

«Είμαστε τρομοκρατημένοι»

Η 20χρονη Μαρί Καμάρα, φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Brown από τη Νέα Υόρκη, δήλωσε στο Associated Press ότι καθώς έβγαινε από τη βιβλιοθήκη έτρεξε να κρυφτεί σε ένα εστιατόριο. Παρέμεινε εκεί κρυμμένη για τρεις ώρες.

«Όλοι είναι όπως κι εγώ – σοκαρισμένοι και τρομοκρατημένοι που συνέβη κάτι τέτοιο», είπε.

Οι εξετάσεις του πανεπιστημίου που ήταν προγραμματισμένες για το Σάββατο ακυρώθηκαν, όπως ανακοίνωσε ο πρύτανης Φρανκ Ντόιλ.

Τραμπ: Φρικτό περιστατικό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο χαρακτήρισε το περιστατικό «φρικτό».

«Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα και για όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά», δήλωσε.

Ο κυβερνήτης του Ρόουντ Άιλαντ, Νταν ΜακΚί, ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Η πρωτεύουσα της πολιτείας μας βίωσε σήμερα μια αδιανόητη τραγωδία. Οι σκέψεις μας είναι με τους ανθρώπους του Πρόβιντενς και με όλους όσοι επηρεάστηκαν».