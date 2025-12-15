Ελεύθερος αφέθηκε ο 20χρονος άνδρας που είχε συλληφθεί για το μακελειό στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, όπου δύο φοιτητές σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν. Οι Αρχές παραμένουν χωρίς ύποπτο, ενώ η κοινότητα ζει στιγμές τρόμου και αβεβαιότητας.

Αδιέξοδο στην έρευνα: «Ένας δολοφόνος παραμένει ελεύθερος»

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Ρόουντ Άιλαντ, Πίτερ Νερόνα επιβεβαίωσε ότι το άτομο που είχε τεθεί υπό κράτηση, σε ξενοδοχείο στο Ρόουντ Άιλαντ, 24 ετών από το Ουισκόνσιν, αφέθηκε ελεύθερο, καθώς τα στοιχεία που το συνέδεαν με το μακελειό δεν επιβεβαιώθηκαν. «Υπήρξε κάποια ένδειξη, αλλά χρειάζεται επιβεβαίωση και πλέον η έρευνα δείχνει διαφορετική κατεύθυνση», είπε, με την κοινότητα να βιώνει αισθήματα έντονης ανασφάλειας.

Οι Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα ένα σύντομο βίντεο από ένα πρόσωπο ενδιαφέροντος στην υπόθεση, ντυμένο με μαύρα ρούχα, να περπατά κοντά στο κτίριο αυτό. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της αστυνομίας του Πρόβιντενς Τίμοθι Ο’ Χάρα σημείωσε ότι ο ύποπτος ενδέχεται να έχει καλυμμένο το πρόσωπό του με μάσκα.

Χωρίς ύποπτο και αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Η αστυνομία δε συστήνει νέο lockdown, αλλά ενισχύει την παρουσία της στο campus. Οι αρχές συγκεντρώνουν βίντεο και άλλες ενδείξεις για να ταυτοποιήσουν τον δράστη. Ο δήμαρχος του Πρόβιντενς, Μπρετ Σμάιλι, παραδέχεται ότι η ανακοίνωση προκαλεί νέα ανησυχία στην κοινότητα.

Αυτή η ένοπλη επίθεση – η πιο πρόσφατη από τις σχεδόν 400 που έχουν καταγραφεί φέτος στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive—προκάλεσε σοκ στην περιοχή.

Μακελειό κατά τη διάρκεια των τελικών εξετάσεων

Η επίθεση σημειώθηκε σε μια πολυάσχολη περίοδο του ακαδημαϊκού έτους. Το Μπράουν ακύρωσε τα υπόλοιπα μαθήματα, εξετάσεις και εργασίες του εξαμήνου, καλώντας τους φοιτητές να φύγουν από το campus. Ο δράστης άνοιξε πυρ στην αίθουσα του κτηρίου Μηχανικών και Φυσικής Barus & Holley, οι εξωτερικές πόρτες του οποίου ήταν ξεκλείδωτες, καθώς οι φοιτητές έδιναν εξετάσεις, χρησιμοποιώντας τουλάχιστον ένα 9mm όπλο με πάνω από 40 σφαίρες, ενώ βρέθηκαν και δύο γεμιστήρες των 30 σφαιρών.

Τραυματίες και συγκίνηση

Δύο φοιτητές έχασαν τη ζωή τους, ενώ εννέα τραυματίστηκαν. Ένας από τους τραυματίες έχει ήδη πάρει εξιτήριο, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Η κοινότητα του Durham Academy ανέφερε ότι η απόφοιτη Κένταλ Τέρνερ τραυματίστηκε σοβαρά. Η πρόεδρος του πανεπιστημίου, Κριστίνα Πάξον, συγκινήθηκε περιγράφοντας τη στήριξη μεταξύ των φοιτητών. Οι αρχές δεν έχουν ενημερώσει τους συγγενείς όλων των θυμάτων, καθώς κάποιοι από αυτούς ταξίδευαν.

Μαρτυρίες και στιγμές τρόμου

Φοιτητές και προσωπικό κλείστηκαν σε δωμάτια ή κρυφτήκαν πίσω από έπιπλα. Βίντεο δείχνει φοιτητές σε βιβλιοθήκη να τρέμουν, ακούγοντας τις πυροβολισμούς. Η Eva Erickson, υποψήφια διδάκτορας και πρώην διαγωνιζόμενη του reality «Survivor», εγκατέλειψε το εργαστήριό της 15 λεπτά πριν ξεκινήσει η επίθεση.

Η κοινότητα ενώνεται για τα θύματα

Το βράδυ της Κυριακής, κάτοικοι και αρχές συγκεντρώθηκαν σε πάρκο για να τιμήσουν τα θύματα, φωτίζοντας συμβολικά χριστουγεννιάτικο δέντρο και το μενορά για την εβραϊκή γιορτή Χανουκά, με τον δήμαρχο να επισημαίνει τη σημασία της ενότητας και της αλληλεγγύης.