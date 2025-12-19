Σε έλεγχο της Τροχαίας στη λεωφόρο Αμαλίας, στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίστηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης ο πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Διαμαντής Καραναστάσης, να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ. Στον πρώην βουλευτή επιβλήθηκε πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για έναν μήνα.

«Από αύριο μόνο φραπέ» σχολίασε ο ίδιος στην πρώτη του ανάρτηση στα Social Media. «Καλά κάνανε τα παιδιά και μου βάλανε πρόστιμο αφού ήμουν ελάχιστα πάνω από το νέο εξαιρετικά αυστηρό όριο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Πιο αναλυτικά, η ανάρτησή του έχει ως εξής:

«Πριν 2 ημέρες ήπια 2 ποτήρια κρασί σε μία συνάντηση και μετά –δυστυχώς- πήδηξα κατευθείαν στο αμάξι χωρίς να περιμένω καθόλου. Σε έναν άνδρα 90 κιλών που ήπιε 2 ποτήρια κρασί, η περιεκτικότητα αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα είναι 0,33 mg/l.

Εγώ είχα 0,29 με όριο πια τα 0,25 (πριν λίγες μέρες το όριο ήταν 0,5 mg/l). Καλά κάνανε τα παιδιά και μου βάλανε πρόστιμο αφού ήμουν ελάχιστα πάνω από το νέο εξαιρετικά αυστηρό όριο. Αυτό που έγινε όμως την Τρίτη δεν είναι είδηση 2 ημέρες μετά. Μπορεί σήμερα κάτι να εξυπηρετεί. Τέλος πάντων, από αύριο μόνο φραπέ», κατέληξε.