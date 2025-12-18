Ο Παναθηναϊκός κάνοντας ένα πολύ καλό τέταρτο δεκάλεπτο νίκησε την πρωτοπόρο της Euroleague, Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82 στο ΟΑΚΑ και ανέβηκε στην τέταρτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 11-6.

Οι πράσινοι μπήκαν στην τελευταία περίοδο μπροστά με 65-62 και τον Σλούκα να ανάβει την σπίθα στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου κατάφερε να ξεφύγει με 80-66 στο 35′, καθαρίζοντας ουσιαστικά την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το ματς με τρία γκαρντ και τον Καλαϊτζάκη να ξεκινάει βασικός στο ματς, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει αποφασίσει να πιέσει την αντίπαλη περιφέρεια. Η Χάποελ ακούμπησε την μπάλα χαμηλά στον Οτούρου και προηγήθηκε στο ξεκίνημα του ματς με 7-8 στα πρώτα τέσσερα λεπτά.

Ο Παναθηναϊκός με τον Οσμάν να βάζει 8 πόντους πέρασε μπροστά με +7 και σκορ 15-8 στο 6’. Ο Γκραντ με τρίποντο έκανε το 20-8 για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ήταν ορμητικός στο ξεκίνημα. Η Χάποελ έτρεξε ένα 9-0 και μείωσε στο -3 και σκορ 20-17 στο 9΄. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τους πράσινους μπροστά με +5 και σκορ 22-17.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι πράσινοι συνέχισαν να έχουν καλή επαφή με το καλάθι και με τον Γιούρτσεβεν να έρχεται από τον πάγκο και να πετυχαίνει 7 πόντους, προηγήθηκε με 37-29 στο 14’. Η Χάπολ μείωσε με τον Μάλκολμ να κάνει απίστευτα πράγματα, έχοντας 12 πόντους στο συγκεκριμένο σημείο της αναμέτρησης, μείωσε σε 37-32 στο 15’.

Η Χάποελ έκανε ένα τρομερό 13-4 και με τον Ένις να πετυχαίνει δύο τρίποντα και τον Μπράιαντ ένα, προσπέρασε με +4 και σκορ 41-45 τον Παναθηναϊκό στο 19’. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να είναι μπροστά με +1 και σκορ 45-46.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να κάνει ένα επιμέρους 9-0 ξέφυγε με +8 και σκορ 54-46 με καλάθι του Μήτογλου για να απαντήσει η Χάποελ Τελ Αβίβ, φτάνοντας στο -1 και σκορ 54-53 στο 25’.

Ο Μπράιαντ με 2/2 βολές έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με τρεις πόντους και 54-57. Ο Ένις με τρίποντο έκανε το 58-60 υπέρ της Χάποελ στο 28’. Ο Μίτσιτς ισοφάρισε σε 62-62 για την ομάδα από το Ισραήλ με τον Κώστα Σλούκα να δίνει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με καλάθι και φάουλ και σκορ 65-62 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Σλούκας ξεκίνησε «καυτός» το τέταρτο δεκάλεπτο και με πέντε προσωπικούς του πόντους έστειλε τη διαφορά στο +8 για τον Παναθηναϊκό και έκανε το σκορ 70-62 στο 31’. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να τα βάζει… όλα την ίδια στιγμή που η Χάποελ δεν μπορούσε να βάλει ούτε βολή με τους Μάλκολμ και Οτούρου να έχουν 0/4 και τον Παναθηναϊκό να ξεφεύγει με +14 και σκορ 80-66, χάρη σε τρίποντο του Όσμαν στο 35’. Το νερό είχε μπει στο αυλάκι από εκείνο το σημείο και έπειτα με τους Ισραηλινούς να μην μπορούν να συνέλθουν μέχρι το τέλος και μοιραία να ηττώνται με 93-82 από τον Παναθηναϊκό.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-17, 45-46, 65-62, 93-82

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 6 (2 ασίστ), Καλαϊτζάκης 3 (1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Όσμαν 17 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Σλούκας 8 (1/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3/3 βολές, 4 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 2, Γκραντ 9 (1/4 τρίποντα), Ναν 19 (1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φαρίντ 8 (11 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 7 (1/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μήτογλου 3, Γιούρτσεβεν 11 (4 ριμπάουντ)

ΧΑΠΟΕΛ (Ιτούδης): Μότλι 3 (3 ριμπάουντ), Τζόουνς 10 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπλάκνεϊ 15 (1/4 τρίποντα), Μπράιαντ 14 (1/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ένις 16 (4/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μάλκολμ 14 (2), Μίτσιτς 4 (4 ασίστ), Γουέινραϊτ, Οτούρου 6 (11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη)