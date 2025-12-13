Ο Παναθηναϊκός έκανε… σόου στην SUNEL Arena απέναντι στην ΑΕΚ του Κρις Σίλβα που πάλευε μόνος. Με διαστημική εμφάνιση από το πρώτο λεπτό, η ομάδα του Αταμάν επικράτησε με το επιβλητικό 101-63, για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ανεβαίνοντας στο 8-1 στην κατάταξη. Η ΑΕΚ που ήταν απογοητευτική, έπεσε στο 5-4.

Κορυφαίοι για τον Παναθηναϊκό ήταν οι Νίκος Ρογκαβόπουλος (19 πόντοι με 5/5 τρίποντα και 5 ριμπάουντ), Τζέριαν Γκραντ (13 πόντοι), Ομέρ Γιουρτσέβεν (17 πόντοι, 9 ριμπάουντ), και Βασίλης Τολιόπουλος (14 πόντοι).

Ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος του Παναθηναϊκού δεν περίμενε ότι το ντέρμπι με την ΑΕΚ θα κριθεί… στην πρώτη περίοδο. Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο όχι μόνο το εξαιρετικό βράδυ των παικτών του, αλλά και τις σημαντικότατες απουσίες της ΑΕΚ με αποτέλεσμα να κλείσει το πρώτο ημίχρονο στο +37 (65-28). Ναι, καλά διαβάσατε.

Μοναδικό μελανό σημείο τα γρήγορα τρία φάουλ του Φαρίντ στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά αλήθεια ποιος νοιαζόταν; Απίθανη εμφάνιση από τους «πράσινους», μετά το απογοητευτικό βράδυ στο Μιλάνο, αβίαστα λάθη από τους γηπεδούχους κι ένα ματς που έμοιαζε περισσότερο σαν προπόνηση του Τριφυλλιού.

Στο β’ μέρος η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση με σερί 10-0, για να σώσει τουλάχιστον τα προσχήματα. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη είχε τον Ρογκαβόπουλο να «πυροβολεί» από το τρίποντο λες και είχε βαλθεί να σπάσει το προηγούμενο ρεκόρ του με τα 12 εύστοχα.

Το ματς είχε πιο… φυσιολογικό χαρακτήρα, αλλά ήταν τέτοια η διαφορά (στο σκορ και στη δυναμικότητα) που δεν θα άλλαζε κάτι. Μοναδικό ενδιαφέρον το τελικό σκορ και η τελική έκταση, αλλά και η «κατοστάρα» που ήρθε στο φινάλε.