Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση σε συνέχεια της σχετικής πρωθυπουργικής εξαγγελίας για την μείζονα εκκρεμότητα που βαραίνει υπέρμετρα χιλιάδες δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο.

Θύματα της επιθετικής πιστωτικής επέκτασης των τραπεζών την περίοδο 2006-2008, χωρίς να έχει διασφαλιστεί εκ μέρους των τραπεζών ο συναλλαγματικός κίνδυνος για τους δανειολήπτες αυτούς, είδαν τις οφειλές τους να εκτοξεύονται μετά την αλλαγή στην συναλλαγματική ισοτιμία του ελβετικού φράγκου προς το ευρώ το 2015 σχεδόν στο διπλάσιο.

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση έρχεται σε μια στιγμή που οι Έλληνες δανειολήπτες διεκδικούν δικαστικά το δίκιο τους, με φόντο και τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών δικαστηρίων που δικαίωσαν τους δανειολήπτες άλλων χωρών κρίνοντας ότι η ρήτρα ισοτιμίας ήταν καταχρηστική όταν η αλματώδης ανατίμηση του φράγκου έναντι του ευρώ απογείωσε τα χρέη.

Η αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι με την ρύθμιση που έφερε «απαλλάσσει τις τράπεζες από τις ευθύνες για την επιθετική προώθηση των δανείων αυτών, αφήνει ανέγγιχτες τις απαιτήσεις των funds και εγκλωβίζει τους δανειολήπτες στο αδιέξοδο που τους οδήγησαν».

Οι επισημάνσεις του ΠαΣοΚ

Όπως τονίζουν η αρμόδια τομεάρχης της Κ.Ο. του ΠαΣοΚ Μιλένα Αποστολάκη και ο γραμματέας του τομέα ιδιωτικού χρέους του κόμματος Δημήτρης Σπυράκος, «η τροπολογία που κατέθεσε η Κυβέρνηση έχει ελάχιστη σχέση με τη διόρθωση της μεγάλης αδικίας που έχει συντελεστεί σε βάρος τους».

Μάλιστα θεωρούν καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι προωθείται η εσπευσμένη ψήφισή της σε λιγότερο από 20 ώρες από την κατάθεσή της. Σύμφωνα με το ΠαΣοΚ, με την τροπολογία, που αφορά λιγότερο από το ένα τρίτο των δανειοληπτών, «οι δανειολήπτες καλούνται να αποδεχθούν, με τη μετατροπή των δανείων τους σε ευρώ, οριστικά και αμετάκλητα τις οικονομικά δυσβάσταχτες συνέπειες από την εφαρμογή της ακραίας συναλλαγματικής ισοτιμίας, προκειμένου να έχουν μία μικρή βελτίωση για το υπόλοιπο της οφειλής τους».

Επισημαίνουν, επίσης, ότι η βελτίωση του 15% στη σημερινή συναλλαγματική ισοτιμία (από 0,93) οδηγεί δάνεια που χορηγήθηκαν με ισοτιμία 1,67 και εξυπηρετήθηκαν σε ακραίες συναλλαγματικές ισοτιμίες, να μετατραπούν ως προς το υπόλοιπο οφειλής με ισοτιμία 1,07.

Έτσι, οι πληρωμές που πραγματοποίησαν οι δανειολήπτες στις δραματικά επιδεινωμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες «δεν λαμβάνονται υπόψη για τη μείωση της οφειλής». «Όσα περισσότερα έχουν πληρώσει οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου για την εξυπηρέτηση του δανείου τους στις ισοτιμίες αυτές, τόσο πιο μικρό ή ασήμαντο γίνεται το όφελος της ρύθμισης», υπογραμμίζεται.

Μάλιστα, για την μεγάλη πλειοψηφία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, των οποίων το δάνειο έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο ή αντιμετωπίζει κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, δεν προβλέπεται καμία μείωση της οφειλής.

«Οι δανειολήπτες αυτοί απλά παραπέμπονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Παραπέμπονται δηλαδή σε εκείνον τον μηχανισμό που οι προτάσεις που εξάγει «έχουν ως βάση για την ικανοποίηση των πιστωτών την αξία ρευστοποίησης της συνολικής περιουσίας του οφειλέτη, και μάλιστα πάνω από αυτή».

Όσον αφορά τους πιο αδύναμους δανειολήπτες, αυτοί που δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν τους μεγάλους κλυδωνισμούς της συναλλαγματικής ισοτιμίας «ρίχνονται από την κυβέρνηση στον Καιάδα».

Όπως υπογραμμίζει το ΠαΣοΚ, το οποίο έχει καταθέσει από το 2022 τροπολογία για την επίλυση του ζητήματος (έχει προτείνει την κατανομή συνεπειών κατά τα 2/3 στην τράπεζα και κατά το 1/3 στον δανειολήπτη), «η όποια ρύθμιση, για όσους ενταχθούν σε αυτή, έχει εκβιαστικό χαρακτήρα, δηλαδή απαιτεί την παραίτηση των δανειοληπτών από τη δικαστική αμφισβήτηση, συνεπώς και τα οφέλη που θα μπορούσαν να έχουν από μία θετική έκβαση των υποθέσεών τους στη Δικαιοσύνη» και δηλώνει πως «η κυβέρνηση αντιγράφει και μετατρέπει σε νομοθετική ρύθμιση τους γνωστούς καταχρηστικούς όρους των servicers, προφανώς καθ´ υπαγόρευσή τους».