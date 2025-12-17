Το 2024, πριν δηλαδή από μόλις 12 μήνες, μια περίοδο κοντινή με ημερολογιακούς όρους αλλά απώτατη σε έναν κόσμο που γεννά περισσότερα γεγονότα απ’ όσα μπορεί να καταναλώσει, συζητήσαμε έντονα, καθημερινά και πολύ για την woke κουλτούρα. Ίσως μάλιστα συζητήσαμε περισσότερο απ’ όσο έπρεπε ή χρειαζόταν.

Αλλά και από όσο άξιζε, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν οι τιμητές του κινήματος που τα τελευταία χρόνια έδειχνε να κερδίζει ολοένα περισσότερο έδαφος αλλά και να διεκδικεί κεντρική θέση στο δημόσιο διάλογο με κυρίαρχα αιτήματα τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη.

Θα περίμενε κανείς ότι έπειτα από ένα γεγονός τόσο μαζικό και προβεβλημένο, όπως η Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού δια χειρός Τομά Ζολί το καλοκαίρι του 2024, η οποία από κάποιους θεωρήθηκε η πιο συμπεριληπτική στην ιστορία και από άλλους – ανάμεσά τους ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ίλον Μασκ- κρίθηκε ως ανερυθρίαστη και ντροπιαστική woke προπαγάνδα, οι διεκδικήσεις και τα ζητούμενα του κινήματος της woke θα τύγχαναν αν όχι αποδοχής τουλάχιστον κατανόησης.

Τραμπ εναντίον συμπερίληψης

Στο κάτω κάτω της γραφής τι λόγο έχει να τρέμει και να αντιμάχεται κανείς την ισότητα, την ορατότητα, τη συμπερίληψη, την εκπροσώπηση, τον αυτοπροσδιορισμό, τα ίσα δικαιώματα στην πράξη; Απ’ ό,τι φαίνεται πολλούς.

Ήδη από την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ για τη δεύτερη σεζόν του στο πρώτο σπίτι των ΗΠΑ, οι προθέσεις του να αποδομήσει την woke κουλτούρα έγιναν σαφείς και ξεκάθαρες. Ο νέος πλανητάρχης όχι μόνο σταμάτησε την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση των προγραμμάτων DEI (βλ. Diversity, Equity, Inclusion) αλλά απείλησε ευθέως να σταματήσει τη ροή χρημάτων προς όποιο κρατικό ίδρυμα ή υπηρεσία δε συμμορφώνεται με τις πολύ συγκεκριμένες – για κάποιους μονολιθικές, για άλλους αυτονόητες- απόψεις του, όπως λόγου χάρη ότι τα φύλα είναι δύο.

Παρεμπιπτόντως με τη συγκεκριμένη άποψη συμφώνησε και ο Έλληνας πρωθυπουργός ερωτώμενος σχετικά στις αρχές της χρονιάς.

Σε μόλις 11 μήνες ο Τραμπ κατάφερε μέσω των αποφάσεών του να αντιστρέψει πολιτικές που μπορεί και να έκαναν τον κόσμο ένα πιο δίκαιο μέρος – ή έστω να δημιουργούσαν την επίφαση και την προσδοκία για ένα πιο δίκαιο κόσμο.

Κίμελ, γραμματοσειρές & AI

Απέκλεισε τα τρανς άτομα από το στρατό, οδήγησε εταιρίες-κολοσσούς να σταματήσουν προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εστιασμένα στο DEI, μόλις πριν από λίγες ημέρες αποφάσισε πως οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μόνο αμερόληπτα –δηλαδή όχι με woke προκαταλήψεις- εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, καθοδήγησε μέχρι και την αλλαγή της γραμματοσειράς που χρησιμοποιούνταν στα έγγραφα του State Department, επαναφέροντας μια άλλη, λιγότερο ευανάγνωστη σε άτομα με αναπηρία.

Ακόμα και το beef του με τον Τζίμι Κίμελ που έφερε την προσωρινή αποκαθήλωση του τηλεπαρουσιαστή είναι εκ των ων ουκ άνευ κομμάτι του τραμπικού ανένδοτου σε οτιδήποτε ξεφεύγει από το μέτρο που ο ίδιος ορίζει.

Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως οι φιλιππικοί του προέδρου των ΗΠΑ κατά της τυραννίας της woke κουλτούρας βρήκαν πρόσφορο έδαφος. Όχι μόνο στο φανατικό ακροατήριό του ή στις φίλα προσκείμενες σε εκείνον tradwives, μα κατά πως φαίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο.

Και μια εξαίρεση made in Greece

Μέσα σε μια ημερολογιακή χρονιά μοιάζει σαν να ξεχάσαμε τα non binary άτομα, για τα οποία προηγουμένως χύναμε καντάρια μελανιού, να αρχίσαμε να παραξενευόμαστε ξανά με τη χρήση του ουδέτερου γένους και του άρθρου τ@, να επιστρέψαμε όχι εκεί που βρισκόμασταν πριν από πέντε αλλά πριν από δεκαπέντε χρόνια. Ή και πιο πίσω.

Υπήρξαν βεβαίως και εξαιρέσεις. Σποραδικές, λίγες και σίγουρα καθόλου πολιτικά υποκινούμενες ή οργανωμένες. Θα ήταν κρίμα να μην περιλάβει κανείς στο ταμείο της χρονιάς ίσως το πιο συμπεριληπτικό γεγονός τουλάχιστον για τη χώρα μας, το οποίο εδώ στις εσχατιές της βαλκανικής γεννήθηκε στη μικρή οθόνη.

Μέσα από τη σειρά «Σέρρες» ο Γιώργος Καπουτζίδης κατάφερε να αναδείξει και να εκλαϊκεύσει – χωρίς να λαϊκίσει- το ζήτημα των μέχρι πρότινος αόρατων ίντερσεξ ατόμων. Ναι, πολλοί δυσφόρησαν από το virality και τη συζήτηση που κατάφερε να δημιουργήσει για μία ακόμα φορά ο Έλληνας δημιουργός με όχημα τους ήρωες της μυθοπλασίας του. Αλλά, αν το καλοσκεφτεί κανείς, δεν τους πέφτει και λόγος.

Το Year in Review, η ετήσια ανασκόπηση του ΒΗΜΑΤΟΣ, ανανεώνεται με νέα άρθρα διαρκώς για τις εξελίξεις που σημάδεψαν το 2025 στην Ελλάδα και τον κόσμο.