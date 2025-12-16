Το’πε και το’ κανε ο Ντόναλντ Τραμπ που κατέθεσε τελικά αγωγή κατά του BBC για σκόπιμη επεξεργασία της ομιλίας του στις 6 Ιανουαρίου 2021 σε ντοκιμαντέρ του Panorama.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα για δυσφήμιση και για παραβίαση νόμου περί εμπορικών πρακτικών, σύμφωνα την αγωγή που κατέθεσε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι τη Δευτέρα το βράδυ.

Η αγωγή του Τραμπ

Οι αξιώσεις του ωστόσο… διχάζουν. Το ίδιο το BBC σε δημοσίευμά του μιλά για 5 δισ. δολάρια την ίδια στιγμή που όλα τα αμερικανικά μέσα κάνουν λόγο για 10 δισ. δολάρια, καθώς η αγωγή αφορά δύο κατηγορίες.

Όπως επισημαίνει το CNBC η αγωγή Τραμπ ζητά αποζημίωση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για καθεμία από τις δύο κατηγορίες: δυσφήμιση και παραβίαση του Νόμου περί Παραπλανητικών και Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών της Φλόριντα.

Το BBC έστειλε επιστολή στον Λευκό Οίκο ζητώντας συγγνώμη από τον αμερικανό πρόεδρο για το ντοκιμαντέρ «Τραμπ: Μια Δεύτερη Ευκαιρία;» («Trump: A Second Chance?») που προβλήθηκε από την εκπομπή Panorama τον Οκτώβριο του 2024. Απέρριψε ωστόσο οποιαδήποτε αιτίαση για αποζημίωση και διαφώνησε ότι υπήρχε οποιαδήποτε «βάση για αγωγή για δυσφήμιση».

Η νομική ομάδα του Τραμπ κατηγόρησε το BBC ότι τον δυσφήμισε «παραποιώντας εκ προθέσεως, κακόβουλα και παραπλανητικά την ομιλία του». Το BBC δεν έχει ακόμη απαντήσει στην αγωγή, όπως επισημαίνει ο βρετανικός οργανισμός σε δημοσίευμά του.

Η προειδοποίηση

Ο Τραμπ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι σχεδίαζε να μηνύσει το BBC για το ντοκιμαντέρ, το οποίο προβλήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από τις αμερικανικές εκλογές του 2024.

«Νομίζω ότι πρέπει να το κάνω», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους για τα σχέδιά του. «Με εξαπάτησαν. Άλλαξαν τα λόγια που έβγαιναν από το στόμα μου».

«Θα τους μηνύσουμε για 1 έως 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Πιθανώς κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα», είχε σημειώσει στα μέσα Νοεμβρίου ο αμερικανός πρόεδρος.

Η επίμαχη επεξεργασία

Στο ντοκιμαντέρ, το οποίο μεταδόθηκε από την ειδησεογραφική εκπομπή «Panorama» του BBC λίγο πριν τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024, είχαν συρραφεί τρία τμήματα ομιλίας του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν υποστηρικτές του είχαν κάνει έφοδο στο Καπιτώλιο.

Στην ομιλία του στις 6 Ιανουαρίου 2021, πριν από μια ταραχή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, ο Τραμπ είπε στο πλήθος: «Θα περπατήσουμε μέχρι το Καπιτώλιο και θα επευφημήσουμε τους γενναίους γερουσιαστές, τους βουλευτές και τις γυναίκες μας».

Πάνω από 50 λεπτά αργότερα στην ομιλία του, είπε: «Και πολεμάμε. Πολεμάμε μανιωδώς».

Στην εκπομπή Panorama, ένα απόσπασμα τον έδειχνε να λέει: «Θα περπατήσουμε μέχρι το Καπιτώλιο… και θα είμαι εκεί μαζί σας. Και θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε μανιωδώς».

Το BBC αναγνώρισε ότι η επεξεργασία έδωσε «την εσφαλμένη εντύπωση» ότι είχε «κάνει άμεση έκκληση για βίαιη δράση», αλλά διαφώνησε ότι υπήρχε βάση για ισχυρισμό για δυσφήμιση.

Τον Νοέμβριο, ένα εσωτερικό υπόμνημα του BBC που διέρρευσε επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάστηκε την ομιλία και οδήγησε στις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή του BBC, Τιμ Ντέιβι, και της επικεφαλής ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες.

Πριν ο Τραμπ καταθέσει την αγωγή, οι δικηγόροι του BBC είχαν δώσει μια εκτενή απάντηση στους ισχυρισμούς του προέδρου.

Η επεξεργασία της ομιλίας του δημιουργούσε την εντύπωση ότι ο Τραμπ παρακινούσε τους οπαδούς του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο

Είπαν ότι δεν υπήρχε δολος για το συγκεκριμένο μοντάζ και ότι ο Τραμπ δεν ζημιώθηκε από το πρόγραμμα, καθώς επανεξελέγη λίγο μετά την προβολή του.

Τονισαν επίσης ότι το BBC δεν είχε τα δικαιώματα και δεν διένειμε το πρόγραμμα Panorama στα αμερικανικά του κανάλια. Ενώ το ντοκιμαντέρ ήταν διαθέσιμο στο BBC iPlayer, περιορίστηκε στο κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην αγωγή του, ο Τραμπ επικαλείται συμφωνίες που είχε το BBC με άλλους διανομείς για την προβολή περιεχομένου, συγκεκριμένα μία με μια τρίτη εταιρεία μέσων ενημέρωσης που φέρεται να είχε δικαιώματα αδειοδότησης του ντοκιμαντέρ εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Το BBC δεν έχει ακόμη απαντήσει σε αυτούς τους ισχυρισμούς, ούτε η εταιρεία με την φερόμενη συμφωνία διανομής.

Η αγωγή ισχυρίζεται επίσης ότι άτομα στη Φλόριντα ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα χρησιμοποιώντας ένα VPN ή την υπηρεσία streaming BritBox.

«Η δημοσιότητα του ντοκιμαντέρ Panorama, σε συνδυασμό με τις σημαντικές αυξήσεις στη χρήση VPN στη Φλόριντα από την πρώτη του εμφάνιση, αποδεικνύει την τεράστια πιθανότητα οι πολίτες της Φλόριντα να είχαν πρόσβαση στο ντοκιμαντέρ πριν το BBC το αφαιρέσει», αναφέρει η αγωγή.

