Ο εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν και της εθνικής Γαλλίας, Ουσμάν Ντεμπελέ, αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής για τη χρονιά που φεύγει, στα βραβεία FIFA The Best 2025, που διεξήχθηκαν σε μία υπέρλαμπρη τελετή στην Ντόχα του Κατάρ.

Ο 28χρονος άσος είχε κερδίσει τον Σεπτέμβριο και τη «Χρυσή Μπάλα» για το 2025, φτάνοντας σε ένα εμφατικό «νταμπλ» ατομικών διακρίσεων, στα κορυφαία βραβεία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Ο Ντεμπελέ είχε καθοριστική συμβολή στην πρώτη κατάκτηση Champions League της Παρί Σεν Ζερμέν, όταν η ομάδα του επικράτησε με 5-0 της Ίντερ στον τελικό, ενώ την περασμένη σεζόν σημείωσε συνολικά 35 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Από αυτά, τα 21 τα πέτυχε στη Ligue 1, ολοκληρώνοντας το πρωτάθλημα ως πρώτος σκόρερ.

Επίσης, ήταν μέλος της ομάδας της Παρί που κατέκτησε επίσης όλους τους εγχώριους τίτλους και έφτασε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Ο Ντεμπελέ μπόρεσε να παραστεί στην τελετή, καθώς βρισκόταν ήδη στο Κατάρ για τον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου την Τετάρτη (17/12), όπου η Παρί θα αντιμετωπίσει τη Φλαμένγκο. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου, δείχνει απλώς ότι η σκληρή δουλειά αποδίδει», δήλωσε ο Ντεμπελέ. «Ήταν μια φανταστική χρονιά για μένα, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Ελπίζω να επιστρέψω εδώ και του χρόνου».

Η Ισπανίδα μέσος της Μπαρτσελόνα, Αϊτάνα Μπονματί, αναδείχθηκε FIFA Ποδοσφαιρίστρια της Χρονιάς για τρίτη συνεχόμενη σεζόν, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (15/12) στη Ντόχα του Κατάρ.

Η Μπονματί, που αναδείχθηκε Παίκτρια της Χρονιάς στο Champions League, κατέκτησε επίσης για τρίτη φορά φέτος τη γυναικεία «Χρυσή Μπάλα» και συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του εγχώριου τριπλού τίτλου από την Μπαρτσελόνα, φτάνοντας παράλληλα στον τελικό του Champions League και στον τελικό του Euro 2025 με την Ισπανία.

«Ευχαριστώ τους παίκτες, τους προπονητές και τους φιλάθλους που ψήφισαν για να κερδίσω αυτό το βραβείο», δήλωσε η Μπονματί, η οποία αναρρώνει αυτή τη στιγμή από επέμβαση για κάταγμα περόνης.