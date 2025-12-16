Λίγες ώρες μετά την ανάρτηση που έκανε για την Μαρία Καρυστιανού, ο Νίκος Πλακιάς κλήθηκε να σχολιάσει την πρόθεσή της να δημιουργήσει πολιτικό φορέα και σε συνέντευξή του. Συγκεκριμένα, μίλησε στον σταθμό POLITICA 89,8 της Κρήτης.

Αρχικά, ο κ. Πλακιάς ξεκαθάρισε: «μιλάω μόνο για την οικογένειά μου, εκπροσωπώ τα παιδιά μου». Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «αν κάποιος συγγενής θέλει να εκμεταλλευτεί τη φήμη ή να πολιτικοποιηθεί, είναι δικό του θέμα».

Ο κ. Πλακιάς ρωτήθηκε και για τη Μαρία Καρυστιανού και επισήμανε ότι «μπήκε στην αρένα με τα θηρία» και ότι «από εδώ και πέρα θα κρίνεται ως πολιτικός και όχι ως συγγενής».

«Η εκμετάλλευση του κόσμου που κατέβηκε στους δρόμους ήταν αναμενόμενη. Από την αρχή έλεγα: οι μεν συγκάλυψη, οι δε εκμετάλλευση», είπε και ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να χρωματίσω πολιτικά τα Τέμπη. Η πολιτικοποίηση θα έχει άσχημο αντίκτυπο στην κοινωνία».