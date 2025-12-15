Η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού, άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού κόμματος που θα κατέβει στις εκλογές, υπό αυστηρές όμως προϋποθέσεις, αποκλείοντας κατηγορηματικά κάθε συνεργασία με τα υφιστάμενα πολιτικά κόμματα και ειδικά με τον Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας τόσο στο Kontra Channel όσο και στον ΣΚΑΪ, η κα Καρυστιανού ξεκαθάρισε ότι βρίσκεται ήδη «στην πρώτη γραμμή» της προσπάθειας συγκρότησης ενός ευρύτερου κοινωνικού κινήματος, το οποίο, εφόσον οργανωθεί σωστά, μπορεί να αποκτήσει και εκλογική έκφραση.

«Πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε»

Ερωτηθείσα αν το κίνημα θα μπορούσε να πάρει τη μορφή πολιτικού κόμματος και να συμμετάσχει στις εκλογές, η Μαρία Καρυστιανού απάντησε ότι αυτό είναι πιθανό, μόνο όμως αν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Όπως σημείωσε, το εγχείρημα θα πρέπει να είναι ώριμο, οργανωμένο και στελεχωμένο από τους κατάλληλους ανθρώπους. «Αν είναι έτοιμο, αν ολοκληρωθεί σωστά και αν δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, βεβαίως και θα βγει και καλά θα κάνει να βγει, γιατί πρέπει να έχουμε κάτι να ψηφίσουμε, μία εναλλακτική», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στην «πρώτη γραμμή» μέχρι τέλους

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να παραμείνει θεατής, όσο –όπως είπε– διαπιστώνει πρακτικές που «δεν μας ταιριάζουν». Πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να παρεμβαίνει δημόσια και να αναλαμβάνει δράση, ακόμη και στην περίπτωση που το κοινωνικό κίνημα εξελιχθεί σε πολιτικό φορέα.

«Θα με βρει στην πρώτη γραμμή όταν το κόμμα είναι η τελική μορφή που μπορεί να πάρει ένα κίνημα, εφόσον οργανωθεί σωστά. Δεν το αποκλείω», ανέφερε, εκφράζοντας την ελπίδα η κοινωνική αντίδραση που έχει αναπτυχθεί να οδηγήσει σε μια συλλογική πολιτική διέξοδο.

Δυσπιστία απέναντι στη Δικαιοσύνη και απογοήτευση από την Ευρώπη

Στο επίκεντρο των τοποθετήσεών της βρέθηκε η πορεία της δικαστικής διερεύνησης της τραγωδίας των Τεμπών. Για τη Μαρία Καρυστιανού, η επικείμενη έναρξη της δίκης αποτελεί πλέον μια τυπική διαδικασία, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο.

Όπως επισήμανε, απουσιάζει η κατηγορία που αφορά την πυρόσφαιρα, γεγονός που –κατά την άποψή της– υποβαθμίζει το ενδιαφέρον και τη βαρύτητα της δίκης. Παράλληλα, επανέλαβε ότι δεν εμπιστεύεται την ελληνική Δικαιοσύνη, ενώ δήλωσε απογοητευμένη και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην οποία μέχρι πρόσφατα είχε εναποθέσει τις ελπίδες της.

«Μεθόδευση και συγκάλυψη»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η κριτική της για τη στάση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κάνοντας λόγο για μεθόδευση και έμμεση αποδοχή της λειτουργίας του άρθρου 86 του Συντάγματος, το οποίο –όπως είπε– χρησιμοποιείται για να προστατεύει πολιτικά πρόσωπα από ποινικές ευθύνες.

«Όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά και ουσιαστικά αποτελεί συγκάλυψη, φυσικά και θα μιλάμε για αυτό», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι ελάχιστα μέσα ενημέρωσης ανέδειξαν όσα συνέβησαν στις Βρυξέλλες, παρότι –κατά την ίδια– πρόκειται για από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών.

Τι είπε για τον Νίκο Καραχάλιο

Αναφερόμενη στους ισχυρισμούς του Νίκου Καραχάλιου περί ένταξής της σε πολιτικό κόμμα και μελλοντικών φιλοδοξιών ηγεσίας, η Μαρία Καρυστιανού ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί σε καμία συζήτηση που τον αφορά.

Παράλληλα, απάντησε στις προσωπικές αιχμές που έχουν διατυπωθεί εις βάρος της, τονίζοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται το πένθος της είναι αυστηρά προσωπική υπόθεση. Μίλησε ανοιχτά για την πίστη της και για το πώς αυτή τη βοηθά να αντέξει την απώλεια της κόρης της, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των εορτών.

Οριστικό «όχι» σε Τσίπρα και παλιό πολιτικό σύστημα

Στην ερώτηση για ενδεχόμενη συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, η απάντησή της ήταν απολύτως ξεκάθαρη. «Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με κανένα από τα προηγούμενα πολιτικά κόμματα. Οτιδήποτε έχει ακουμπήσει το παλιό σύστημα, δεν μας αφορά. Πόσο μάλλον ο κύριος Τσίπρας που ήταν πρωθυπουργός», δήλωσε κατηγορηματικά.

Η Μαρία Καρυστιανού περιέγραψε το υπό διαμόρφωση εγχείρημα ως ένα κίνημα πολιτών, χωρίς κομματικές εξαρτήσεις, που θα αποτελείται από ανθρώπους με γνώση, διάθεση, όραμα και «ψυχή», προαναγγέλλοντας ότι πρόκειται για κάτι που –όπως είπε– «πάει για πολύ μεγάλο».