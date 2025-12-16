Οι δηλώσεις που έκανε νωρίτερα η Μαρία Καρυστιανού προαναγγέλλοντας ουσιαστικά τη δημιουργία πολιτικού φορέα προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις. Ο Νίκος Πλακιάς με ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άφησε μια ξεκάθαρη αιχμή χωρίς να αναφέρει το όνομά της.

Συγκεκριμένα στην ανάρτηση που έκανε έγραψε: «Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ!!!»

Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ !!! — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) December 15, 2025

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών (28/2/2023), ανάμεσά τους και ο αντιπρόεδρος Παύλος Ασλανίδης, διαχώρισαν δημόσια τη θέση τους σχετικά με την πρόθεση της προέδρου του Συλλόγου, Μαρίας Καρυστιανού, να δημιουργήσει κόμμα.