Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται ο ορεινός και ημιορεινός τουρισμός της χώρας, λίγες μόλις ημέρες πριν από την κορύφωση της εορταστικής περιόδου, εξαιτίας των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων και των αποκλεισμών βασικών οδικών αξόνων. Ενώ οι προκρατήσεις σε δημοφιλείς προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας προμήνυαν πληρότητες από 75% έως και 100% για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, τα μπλόκα στις εθνικές οδούς προκαλούν κύμα ακυρώσεων, παγώνουν νέες κρατήσεις και εντείνουν το κλίμα ανασφάλειας στους ταξιδιώτες.

Όπως σημειώνουν ξενοδοχειακοί παράγοντες, ακόμη δεν παρατηρείται κύμα ακυρώσεων για τις γιορτές, καθώς και οι ταξιδιώτες τελούν εν αναμονή των εξελίξεων, αν και καταγράφηκαν ακυρώσεις για τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο «δεν χτυπάει το τηλέφωνο» για νέες κρατήσεις.

Κρίσιμη εβδομάδα για τις κρατήσεις

Καθοριστική χαρακτηρίζεται η τρέχουσα εβδομάδα για την πορεία της χειμερινής σεζόν. Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν πως, εάν οι κινητοποιήσεις συνεχιστούν ή κλιμακωθούν, αναμένεται μαζική στροφή των ελλήνων εκδρομέων σε εναλλακτικούς προορισμούς ή ακόμη και πλήρης ακύρωση ταξιδιών, με άμεσες επιπτώσεις στα έσοδα ξενοδοχείων και τοπικών επιχειρήσεων.

Ήδη, σε περιοχές όπως τα Τρίκαλα, το Πήλιο και η λίμνη Πλαστήρα, έχουν καταγραφεί ακυρώσεις κρατήσεων, που φτάνουν το 30%, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ματαιώθηκαν συνέδρια και οργανωμένες εκδρομές, προκαλώντας απώλειες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Παρέμβαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων

Την έντονη ανησυχία του ξενοδοχειακού κλάδου εξέφρασε με επιστολή της προς τους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), με κοινοποίηση στο Υπουργείο Τουρισμού.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι, παρότι ο ξενοδοχειακός κλάδος κατανοεί τα αιτήματα των αγροτών και διατηρεί στενή, αλληλοεξαρτώμενη σχέση με τον πρωτογενή τομέα, οι μορφές των κινητοποιήσεων δε θα πρέπει να προκαλούν δυσανάλογες επιπτώσεις σε άλλους κλάδους της οικονομίας.

«Ήδη, οι συνέπειες από τους αποκλεισμούς δρόμων είναι εμφανείς, καθώς έχουν αρχίσει να σημειώνονται ακυρώσεις κρατήσεων. Τυχόν συνέχιση ή επέκταση των αποκλεισμών, θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε περαιτέρω ζημιά, πλήττοντας όχι μόνο τα ξενοδοχεία, αλλά συνολικά την τοπική οικονομία», τονίζεται χαρακτηριστικά.

«Βροχή» ακυρώσεων στον Μύλο των Ξωτικών

Ιδιαίτερα οξυμένο είναι το πρόβλημα στα Τρίκαλα, όπου ο Μύλος των Ξωτικών, βασικός πυλώνας της χειμερινής τουριστικής κίνησης, βρίσκεται αντιμέτωπος με μαζικές ακυρώσεις. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Τρικάλων, Κωνσταντίνος Παπαπουλιός, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τους αγρότες να ανοίξουν οι δρόμοι.

«Πέρυσι, είχαμε πάνω από 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες. Φέτος τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Τα αγροτικά μπλόκα έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα πρόσβασης. Δε λέω αν έχουν δίκιο ή άδικο, αλλά πρέπει να ανοίξουν τον δρόμο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στον νομό Τρικάλων υπάρχουν πάνω από 3.000 κλίνες, οι οποίες κινδυνεύουν να μείνουν άδειες, ενώ οι επιχειρήσεις είχαν προετοιμαστεί επί έναν ολόκληρο χρόνο για την περίοδο των γιορτών.

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη στη Μαγνησία

Έντονη κινητικότητα καταγράφεται και στη Μαγνησία. Το απόγευμα του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας με τους βουλευτές του νομού, με μοναδικό θέμα τους κλειστούς δρόμους.

Κοινή θέση όλων ήταν πως οι δρόμοι πρέπει να ανοίξουν άμεσα, καθώς «ένας κλάδος δεν μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα σε έναν άλλο». Οι ξενοδόχοι προειδοποίησαν ότι, αν το πρόβλημα δεν λυθεί άμεσα, θα υπάρξει «ντόμινο καταστροφής» για την τοπική οικονομία, η οποία δεν έχει ακόμη συνέλθει από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές.

Πηγή: OT.gr