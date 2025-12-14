Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο του Αιγίου, το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου, όταν ένας ασθενής φέρεται να ξυλοκόπησε βάναυσα τον ορθοπεδικό γιατρό στο πρόσωπο και στο σώμα.

Ωστόσο, η όλη υπόθεση πήρε μια αναπάντεχη τροπή καθώς δυο ημέρες μετά, την Κυριακή, ο 44χρονος ασθενής-μποξέρ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του.

Την είδηση αποκάλυψε ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στις «Εξελίξεις Τώρα».

Όπως είπε ο κ. Γιαννάκος, ο άνδρας πήγε χθες στο νοσοκομείο για ένα πρόβλημα στο πόδι του και χωρίς να έχει κάποια άλλη πάθηση. Ωστόσο, έχασε τη ζωή του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Οι δικοί του άνθρωποι τον εντόπισαν μέσα στο σπίτι του χωρίς τις αισθήσεις του, κάλεσαν ασθενοφόρο, τον μετέφερε στο Νοσοκομείο κι εκεί οι γιατροί πιστοποίησαν τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.

Οι συγγενείς του απειλούν πως θα χτυπήσουν το προσωπικό, λέγοντας πως δεν τον πρόσεξαν όπως θα έπρεπε και γι’ αυτό ο άνδρας έχασε τη ζωή του.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος έκανε έκκληση προς την αστυνομία να βρεθεί άμεσα στο νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό έχει ήδη ζητηθεί και η παρέμβαση της Εισαγγελίας.

Η μαρτυρία του γιατρού

Ο γιατρός -θύμα της επίθεσης μίλησε νωρίτερα στις «Εξελίξεις Τώρα» και εξηγεί ότι δεν τον γνώριζε ούτε είχε προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση μεταξύ τους.

«Ο άνθρωπος αυτός φοβήθηκε με κάποια κίνηση που έκανα εγώ. Φοβήθηκε με το που σηκώθηκα από το γραφείο, δηλαδή νόμιζε ο άνθρωπος ότι θα τον χτυπήσω. Είχε μυαλό μικρού παιδιού δηλαδή. Δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Νόμιζε, με το που σηκώθηκα θα τον βάραγα. Βαράμε εμείς ασθενείς; Μπορείς να τον πονέσεις στην εξέταση, να τον πονέσω. Άλλο αυτό», είπε το θύμα της επίθεσης.

Ο ασθενής που γρονθοκόπησε τον γιατρό ήταν μποξέρ και γυμναστής, αλλά και γνώριμος των Αρχών για παραβατική δράση, καθώς είχε εκτίσει στο παρελθόν ποινή φυλάκισης.

Όπως αποκαλύπτει το ίδιο το θύμα της επίθεσης, ο λόγος της επίθεσης ήταν ασήμαντος έως ανύπαρκτος.

«Του είπα “άνθρωπε μου, δεν σου έχω κάνει τίποτα” και εκείνος συνέχισε να με βαράει. “Δεν ξέρω πως να αμυνθώ” του εξήγησα. “Δεν μ’αρέσει η μούρη σου να με κοιτάς” μου είπε».

Επί σχεδόν μισή ώρα ο γιατρός δεχόταν χτυπήματα σε όλο του το πρόσωπο.

«Ο άνθρωπος αυτός με βάραγε 20 λεπτά, μισή ώρα. Συνέχισε να με βαράει για ώρα. Μου έκανε μεγάλες βλάβες. Στο κεφάλι, στη μύτη και στο φρύδι. Έχω ράμματα στο φρύδι».