Τα λάθη και οι αντιφάσεις των πρωταγωνιστών, σε συνδυασμό με την ανάλυση εικόνων και συνομιλιών από κινητά τηλέφωνα, λύνουν γρίφους του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Δύο και πλέον μήνες μετά το έγκλημα, οι Αρχές είναι πεπεισμένες πως φτάνουν στην άκρη του νήματος σε ένα έγκλημα που προβλημάτισε όσο λίγα τις Αρχές φέτος, με τον ανιψιό του δολοφονημένου επιχειρηματία να βρίσκεται πλέον κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία.

O κατηγορούμενος ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία ήταν, όπως αποδείχθηκε, το πρόσωπο κλειδί στη διερεύνηση. Το Mega παρουσιάζει τις αντιφάσεις του και τα σημεία που κίνησαν υποψίες για τα όσα συνέβησαν την ώρα του εγκλήματος, για τη σχέση του με τον επίσης κατηγορούμενο εργοδότη των δύο, που φέρονται ως οι φυσικοί αυτουργοί στο διπλό φονικό, αλλά και για τις κινήσεις που έκανε στη συνέχεια.

Οι Αρχές εντόπισαν 7 κρίσιμα σημεία που ο κατηγορούμενος ανιψιός έπεσε σε λάθη και αντιφάσεις. Ό,τι έλεγε κάθε φορά σε αστυνομικούς, διασταυρωνόταν διεξοδικά. Στα όσα είπε στις δύο πρώτες καταθέσεις του για την σκηνή του εγκλήματος, παρατηρήθηκαν διαφορές, καθώς τη μία ανέφερε πως ήταν όρθιος, κοντά στο τζάκι και την άλλη πως ήταν καθιστός, απέναντι από τον θείο του.

«Ήμουν με τον επιστάτη στο τζάκι όρθιοι», είχε πει στην πρώτη του κατάθεση.

«Καθόμουν στην καρέκλα απέναντι από τον θείο μου και σηκώθηκα γιατί νόμιζα ότι ερχόταν πελάτης», έλεγε στη συμπληρωματική.

Διαφορετικές περιγραφές έδωσε και για τις πρώτες κινήσεις που έκανε μετά τη δολοφονία του θείου του. Τα όσα υποστήριζε, κρίθηκε αδύνατον να έχουν συμβεί, με βάση την ανάλυση του ηχητικού ντοκουμέντου με τους πυροβολισμούς.

«Βγαίνοντας από τη ρεσεψιόν, άρχισα να τρέχω αριστερά και ο επιστάτης προς τα ψυγεία και φαινόταν ότι ”θόλωσε” και εγώ τον προέτρεψα να τρέξει και άρχισε να τρέχει προς το μέρος μου», έλεγε αρχικά.

«Αρχίζω να τρέχω προς τα έξω, λέγοντας στον επιστάτη ”τρέχα ρε”. Έτρεξα πρώτος και αυτός προς το μέρος μου, αν και είχα φύγει πιο μακριά», είπε στη συμπληρωματική.

Εκείνα τα δευτερόλεπτα, ο Διονύσης έλεγε πως ήταν σοκαρισμένος και δεν μπορούσε να μιλήσει. Στην πρώτη του κατάθεση δεν αναφέρει το κρίσιμο τηλεφώνημα στον εργοδότη των δύο 22χρονων. Όταν ωστόσο οι αστυνομικοί τού αποκαλύπτουν ότι ξέρουν για το τηλεφώνημα, ο ίδιος αλλάζει:

«Για να καταλάβετε τι σχέση έχω με τον εργοδότη του 22χρονου, ήταν το πρώτο άτομο που ζήτησα από την κοπέλα μου να καλέσει, μετά το φονικό, γιατί εγώ ήμουν σε σοκ και δεν μπορούσα να μιλήσω», έχει πει στην συμπληρωματική του κατάθεση.

«Όταν έγινε το φονικό, ο ανιψιός ήταν σοκαρισμένος, δεν μπορούσε να μιλήσει. Μου ζήτησε το τηλέφωνό μου για να καλέσει τον φίλο του, γιατί είναι ο πιο κοντινός του άνθρωπος. Το δικό του τηλέφωνο το είχε στη ρεσεψιόν, στον τόπο του εγκλήματος», έχει πει η σύντροφός του.

Αρχικά, ο ανιψιός υποστήριζε ότι τηλεφώνησε σε έναν αδελφικό του φίλο. Στην πορεία όμως, ανέφερε πως για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα οι δυο τους είχαν χαθεί:

«Με τον φίλο μου δεν μιλούσαμε τόσο συχνά από το 2022 και μετά. Από τον Απρίλιο του 2025, ξεκίνησα να μιλάω πιο συχνά μαζί του, πήγα στην Αθήνα στα γενέθλιά του, τον Μάιο του 2025 και εκείνος ήρθε στη Φοινικούντα στις 8/8/2025 στα γενέθλιά μου».

Μετά το ταξίδι στην Αθήνα για την αναγνώριση των δύο συλληφθέντων, ο ανιψιός ζήτησε από τον επιχειρηματία να τον γυρίσει στη Φοινικούντα, αλλά εκείνος, όπως είπε, αρνήθηκε να τον μεταφέρει.

«Όταν βγήκα από την ΓΑΔΑ, πήρα τηλέφωνο τον φίλο μου και του είπα ότι αναγνώρισα τον 22χρονο και μου είπε ”ναι, το ξέρω θα στο έλεγα. Τώρα θα μπλέξουν και μένα”. Του είπα αν θεωρεί καλύτερο να πάω σπίτι του να διανυκτερεύσω και μου είπε καλύτερα να μην πάω. Επέστρεψα με ταξί από Αθήνα και έκτοτε δεν έχουμε ξανά μιλήσει».

Στοιχείο – κλειδί προέκυψε και από τις καταθέσεις της συντρόφου του κατηγορούμενου ανιψιού. Ενώ από τις κάμερες φαινόταν το αυτοκίνητο του 33χρονου να φτάνει το βράδυ, λίγο πριν το διπλό φονικό, η ίδια υποστήριζε ότι βρισκόταν στον τόπο του εγκλήματος από το πρωί.

«Την Κυριακή 05/10 είχαμε πάει με τον σύντροφό μου από το πρωί στο κάμπινγκ και κάναμε διάφορες δουλειές. Γύρω στις 20:08, όπως βλέπω στο κινητό μου, πήγα στο εστιατόριο του κάμπινγκ για να δω τι φαγητά είχε. Άφησα μέσα στον χώρο της ρεσεψιόν τον σύντροφό μου, τον επιστάτη και τον 68χρονο».

Το έβδομο κρίσιμο σημείο είχε να κάνει με τις περιγραφές του ανιψιού για τον 22χρονο που δήλωνε συνεργός και με βάση το σκεπτικό της ανακρίτριας, ήταν ο εκτελεστής στο διπλό έγκλημα.

Οι λάθος περιγραφές για τα ρούχα του:

«Ο άνδρας αυτός φορούσε κοντομάνικο λευκό πουκάμισο με ρίγες, χρώματος ή μαύρο ή μπλε ή γκρι. Δε θυμάμαι αν φορούσε βερμούδα ή παντελόνι, αλλά σίγουρα δεν ήταν τζιν».

«Από τη θήκη κιθάρας έβγαλα ένα τζιν και μια κοντομάνικη μπλούζα τύπου πόλο και τα φόρεσα», έχει πει ο 22χρονος.

Λάθη στις περιγραφές των ρούχων, απόκρυψη αρχικά του πρώτου τηλεφωνήματος στον εργοδότη και αντιφάσεις για την σκηνή του εγκλήματος.

Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας

Ο 32χρονος επιχειρηματίας και φίλος του ανιψιού, κατηγορείται επίσης για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό στο κάμπινγκ. Υποστηρίζει πως είναι αθώος και πως έχει πει όλη την αλήθεια από την πρώτη στιγμή. Η σύλληψή του ήρθε μετά από αναλύσεις και στοιχεία που συγκέντρωσε η Αστυνομία, στοιχεία που ο ίδιος καλείται πλέον να αντικρούσει.

Τις πρώτες μέρες μετά το έγκλημα, το όνομα του 32χρονου επιχειρηματία δεν είχε ακουστεί. Μπήκε στο μικροσκόπιο της έρευνας, όταν διαπιστώθηκε πως ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία, του είχε τηλεφωνήσει λίγο μετά το διπλό φονικό, από το κινητό τηλέφωνο της συντρόφου του.

«Στις 5/10 20:30 με κάλεσε ο ανιψιός από την κοπέλα του και μου είπε πως ”σκότωσαν τον θείο μου, φοβάμαι, έλα να με βοηθήσεις”. Μιλήσαμε ένα λεπτό. Τον Ι.Μ έχω να τον δω 4 χρόνια. Μετά την κηδεία του θείου, ο ανιψιός με την κοπέλα του ήρθαν στο σπίτι μου, νομίζω για φαγητό, το οποίο είναι δίπλα στο κατάστημά μου και πρέπει να χαιρέτησε και τον 22χρονο συνεργό».

Όπως είχε καταθέσει σε αστυνομικούς, μετά το έγκλημα άρχισε να παρακολουθεί τα σχετικά ρεπορτάζ και σε αυτά αναγνώρισε το ένα από τα δύο άτομα. Τότε, όπως είχε πει, άρχισε να φοβάται ότι υπάρχει περίπτωση να μπλέξει.

«Όταν με κάλεσαν να μου πουν τι έγινε στο κάμπινγκ, έπαθα σοκ. Νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα. Όταν είδα τη φωτογραφία με τους δύο πάνω στο σκούτερ, αναγνώρισα τον Χ.Τ, αλλά δεν πήρα τηλέφωνο τον ανιψιό να του το πω, γιατί μου είχε πει ότι θα έρθει στην Αθήνα για να κάνει τις αναγνωρίσεις. Δεν του είπα τίποτα, γιατί δεν ήθελα να μπλέξω. Αυτά τα δύο παιδιά εγώ δεν τα έχω ικανά να το έχουν κάνει όλο αυτό. Γνωρίζω ότι ο Χ.Τ έχει 2 κινητά και ο Ι.Μ έχει έναν αριθμό, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα».

Στην πορεία, οι αστυνομικοί διαπιστώνουν πως ο επιχειρηματίας υπήρξε εργοδότης των δύο συλληφθέντων. Ο 22χρονος μάλιστα, που είχε συλληφθεί ως συνεργός, αλλά σύμφωνα με την ανακρίτρια ήταν ο εκτελεστής στο διπλό φονικό, εργαζόταν σε κατάστημά του, μέχρι τη μέρα του εγκλήματος. Ο συνομήλικος φίλος του, που με βάση τα νέα στοιχεία, τον περίμενε στην είσοδο του κάμπινγκ, είχε εργαστεί σε κατάστημα του επιχειρηματία παλαιότερα.

«Γνωρίζω τον Χ.Τ γιατί δούλευε σε εμένα 6 – 7 μήνες, από το 2021. Τον γνώρισα μέσω του αδερφού του,, που δούλευε και αυτός στο μαγαζί. Δούλευε ως ντελίβερι σε εμένα κάποιους μήνες και ο 22χρονος Ι.Μ ήταν φίλος του και τον κάλυπτε σε κάποια μεροκάματα. Εκείνος τον έφερε για να καλύπτει τα ρεπό του κάποιες φορές. Όταν έκλεισα το πρώτο μαγαζί, άνοιξα ένα άλλο με τουριστικά είδη. Σε αυτό ξανά δούλεψε ως πωλητής και ήταν πολύ καλός στη δουλειά του. Τον Ιούλιο του ‘25 ήταν που ξεκίνησε πάλι να εργάζεται σε εμένα. Ο 22χρονος είχε γνωρίσει τον ανιψιό στο μαγαζί μου και τον θαύμαζε για την οικονομική του κατάσταση, επειδή κάπνιζε πούρα και είχε ακριβό αυτοκίνητο».

«Ψάχνουν λάθος πράγματα»