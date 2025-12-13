Το Ροβανιέμι, η χιονισμένη πρωτεύουσα της Λαπωνίας στη Φινλανδία, είναι παγκοσμίως γνωστό ως «το χωριό του Άγιου Βασίλη». Κάθε χρόνο τέτοια εποχή γεμίζει με τουρίστες από όλο τον κόσμο που περιπλανώνται στους φωτισμένους, χιονισμένους δρόμους και απολαμβάνουν τις παραδοσιακές εορταστικές εκδηλώσεις. Φέτος, ωστόσο, η πόλη αποτελεί ένα μοναδικό σημείο τομής, όπου η διαχρονική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα συνυπάρχει με τη σκληρή πραγματικότητα των γεωπολιτικών εντάσεων στην Ευρώπη.

Παράλληλα με τις εορταστικές διακοσμήσεις και τα πλήθη των ανέμελων επισκεπτών, στρατεύματα του ΝΑΤΟ από τη Φινλανδία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία μετακινούνται στην πόλη και στα κοντινά πεδία εκπαίδευσης.

Στρατιωτική κινητικότητα δίπλα στα χριστουγεννιάτικα φώτα

Τις τελευταίες εβδομάδες, χιλιάδες στρατιώτες του ΝΑΤΟ έχουν περάσει από το Ροβανιέμι, το οποίο διαθέτει επίσης αεροπορική βάση, προκειμένου να φτάσουν στο κοντινό Ροβαγιάρβι, μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές περιοχές ασκήσεων της Ευρώπης, όπου εκπαιδεύονται και προετοιμάζονται για μια πιθανή επίθεση από τη Ρωσία. Το Ροβαγιάρβι απέχει περίπου 90 χλμ. από τα ρωσικά σύνορα.

Την περασμένη εβδομάδα, ενώ το πάρκο ψυχαγωγίας Santa Claus Village ήταν γεμάτο ενθουσιασμένα παιδιά – και αρκετούς ενήλικες – που συρρέουν για να συναντήσουν τον Άγιο Βασίλη, στο Ροβαγιάρβι

σχεδόν 1.000 στρατιώτες συμμετείχαν στην άσκηση Lapland Steel 25. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά από τη Northern Strike 225, η οποία συγκέντρωσε περισσότερους από 2.000 στρατιώτες.

Η ασυνήθιστη εικόνα δεν περνά απαρατήρητη από τους τουρίστες: τα καθιερωμένα τουρ με έλκηθρα και ταράνδους συνοδεύονται πλέον από περάσματα πολεμικών αεροσκαφών. Το Santa Park, ένα υπόγειο θεματικό πάρκο που λατρεύουν τα παιδιά, λειτουργεί και ως καταφύγιο, μια διακριτική αλλά υπαρκτή υπενθύμιση ότι ακόμη και σε μια «μαγική» πόλη η ετοιμότητα πλέον έχει σημασία.

Μάλιστα, το Ροβανιέμι αναμένεται σύντομα να γίνει κεντρική βάση για τις Προωθημένες Δυνάμεις Ξηράς (FLF) της Φινλανδίας – στρατιωτική μονάδα του ΝΑΤΟ υπό σουηδική ηγεσία, που προορίζεται να λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παράγοντας στα ανατολικά σύνορα.

Αμυντική ετοιμότητα: ο ρόλος της Φινλανδίας

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι εντάσεις στη σχέση Ρωσίας–Ευρώπης έχουν κλιμακωθεί. Ενδεικτικά, την περασμένη εβδομάδα, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι είναι «έτοιμος» για πόλεμο «αν η Ευρώπη το θέλει», εν μέσω του αδιεξόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης, τα σύνορα της Φινλανδίας θεωρούνται μια από τις πιθανές οδούς εισβολής. Παράλληλα, ο φινλανδικός στρατός έχει προειδοποιήσει ότι μόλις τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ρωσία ενδέχεται να μετακινήσει περισσότερα στρατεύματα προς τη μεθόριο.

Το ΝΑΤΟ διεξάγει τακτικά ασκήσεις εκπαίδευσης στη βόρεια Φινλανδία, ώστε να προετοιμάσει τις δυνάμεις του για επιχειρήσεις σε ακραίες συνθήκες, ενισχύοντας τόσο τη συνεργασία μεταξύ των στρατών των μελών του όσο και την αμυντική ετοιμότητα κατά μήκος της βόρειας πλευράς της Ευρώπης.

Το περιβάλλον ασφάλειας της Φινλανδίας έχει μεταβληθεί σημαντικά από τότε που εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2023, τερματίζοντας δεκαετίες στρατιωτικής ουδετερότητας. Η χώρα μοιράζεται χερσαία σύνορα 1.340 χλμ με τη Ρωσία — τα μεγαλύτερα μεταξύ οποιουδήποτε μέλους του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας. Ως αποτέλεσμα, οι αρκτικές και βόρειες περιοχές της Φινλανδίας αποκτούν όλο και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία.

Η Φινλανδία διατηρεί υποχρεωτική στρατολόγηση για τους άνδρες, οι οποίοι μετά τη θητεία τους παραμένουν έφεδροι έως περίπου τα 50 έτη, συμμετέχοντας τακτικά σε επαναληπτικές εκπαιδεύσεις. Με πληθυσμό 5,5 εκατ. κατοίκων, η χώρα θα μπορούσε να συγκεντρώσει στρατό έως 900.000 ατόμων σε περίπτωση επίθεσης. Όπως αναφέρει η βρετανική Independent, βρετανοί στρατιώτες που συμμετέχουν σε ασκήσεις στη Φινλανδία δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από την ικανότητα των Φινλανδών να αντεπεξέρχονται στο ακραίο ψύχος και από το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουν την προετοιμασία.