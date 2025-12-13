Η περιοδεία του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία, άρχισε σήμερα (13/12) σε χαοτικό κλίμα, καθώς μερίδα οπαδών έσκισαν τα καθίσματα και τα πέταξαν στο γήπεδο μετά την σύντομη επίσκεψη του «pulga» στο στάδιο της Σολτ Λέικ στην Καλκούτα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ο Μέσι βρίσκεται στην Ινδία στο πλαίσιο περιοδείας κατά την οποία έχει προγραμματισθεί να παρακολουθήσει συναυλίες, σεμινάρια ποδοσφαίρου νέων, ένα τουρνουά πάντελ και να συμμετάσχει σε φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες σε εκδηλώσεις στην Καλκούτα, στην Χαϊντεραμπάντ, στην Βομβάη και στο Νέο Δελχί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα ινδικά μέσα ενημέρωσης, ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 περπάτησε γύρω από το γήπεδο χαιρετώντας τους οπαδούς, αλλά περικυκλώθηκε από μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων και έφυγε 20 λεπτά μετά την άφιξή του.

Σε βίντεο του ANI διακρίνονται οπαδοί να πετούν σκισμένα καθίσματα του σταδίου και άλλα αντικείμενα στο γήπεδο, ενώ αρκετά άτομα που είχαν σκαρφαλώσει πάνω από έναν φράχτη που περιέβαλλε τον αγωνιστικό χώρο, πετούσαν αντικείμενα.

«Μόνο αξιωματούχοι και παράγοντες περικύκλωναν τον Μέσι. Γιατί μας κάλεσαν τότε. Πήραμε ένα εισιτήριο για 12 χιλιάδες ρουπίες (σ.σ. 132,51 δολάρια), αλλά δεν μπορέσαμε καν να δούμε το πρόσωπό του», τόνισε διαμαρτυρόμενος ένας οπαδός στο γήπεδο, μιλώντας στο ινδικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Η Καλκούτα είναι η πρωτεύουσα της ινδικής πολιτείας της Δυτικής Βεγγάλης, που μαζί με τις πολιτείες Κεράλα και Γκόα, έχει από καιρό μεγάλο κοινό ποδοσφαίρου σε μια χώρα που κατά τα άλλα είναι «παθιασμένη» με το κρίκετ.

Υπενθυμίζεται, ότι ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Ντιέγκο Μαραντόνα, επισκέφθηκε δύο φορές την Καλκούτα και το 2017 αποκάλυψε ένα άγαλμα του να κρατά το Παγκόσμιο Κύπελλο, παρουσία χιλιάδων ατόμων.

Ο Μέσι, ο οποίος έπαιξε φιλικό αγώνα στο στάδιο της Σολτ Λέικ το 2011, στον οποίο η Αργεντινή νίκησε τη Βενεζουέλα με 1-0, αποκάλυψε επίσης ένα δικό του άγαλμα, ύψους 22 μέτρων στην πόλη νωρίτερα σήμερα.