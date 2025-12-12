Την ώρα που οι αγρότες απειλούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους και τους «γαλάζιους» βουλευτές να ασφυκτιούν από τις πιέσεις στις περιφέρειες τους, η συζήτηση του προϋπολογισμού ξεκινάει σήμερα στη Βουλή. Η είδηση ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης εκλέχθηκε πρόεδρος του Eurogroup έφερε χαμόγελα στη «γαλάζια» παράταξη και ενδεχομένως να δίνει μια επικοινωνιακή ανάσα. Ωστόσο, οι κινητοποιήσεις των αγροτών και η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχώς «μουδιάζει» το κυβερνητικό αφήγημα.

Κορυφαία κοινοβουλευτική στιγμή

Στις τρεις το μεσημέρι ξεκινά η συζήτηση στη Βουλή και θα διαρκέσει έως την Τρίτη τα μεσάνυχτα όταν και θα γίνει η ψηφοφορία. Παραδοσιακά, πρόκειται για μια κορυφαία κοινοβουλευτική στιγμή, που δίνει την ευκαιρία στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να αντιπαρατεθούν. Η κριτική της αντιπολίτευσης στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης συνήθως φτάνει και στα ανώτατα επίπεδα μεταξύ των πολιτικών αρχηγών.

Σημειώνεται, πως νωρίτερα, στις 12 η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός, θα παρακολουθήσει και την έναρξη του προϋπολογισμού. Με την ομιλία του, άλλωστε, πριν από την ψηφοφορία θα κλείσει ο πενθήμερος κύκλος.

Ενίσχυση εισοδήματος, μείωση φόρων

Ο κρατικός προϋπολογισμός του ‘26 έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος και τη μείωση των φορολογικών βαρών για τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες με παιδιά, μέσω μιας εκτεταμένης φορολογικής μεταρρύθμισης.

Με βάση το προσχέδιο Προϋπολογισμού για το 2026 προβλέπεται, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, ισχυρή ανάπτυξη, η οποία πρωτίστως βασίζεται στη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, περαιτέρω μείωση της ανεργίας (στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008) και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Παράλληλα, ενσωματώνεται το σύνολο των μέτρων για στήριξη των νέων, των οικογενειών και των συνταξιούχων.

Ειδικότερα, προβλέπεται άνοδος του ΑΕΠ 2,4% το 2026, από 2,2% εφέτος και 2,3% το 2024. Η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί 1,7%, από 1,9% εφέτος και 2,1% το 2024. Η δημόσια κατανάλωση θα αυξηθεί 0,7%, από 1,4% εφέτος και -4,1% το πέρυσι. Οι συνολικές επενδύσεις θα κινηθούν ανοδικά κατά 10,2%, από 5,7% το 2025 και 4,5% το 2024. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα αυξηθούν 4,5%, από 2,2% εφέτος και 1% πέρυσι. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα αυξηθούν 4,6%, από 0,9% εφέτος και 5,5% το 2024. Ενώ, η ανεργία θα μειωθεί στο 8,6%, από 9,1% εφέτος και 10,1% πέρυσι.

Αύξηση ονομαστικού ΑΕΠ

Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από τα 249,6 δισ. ευρώ το 2025 σε 260,9 δισ. ευρώ το 2026. Παράλληλα, ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί σε μέσα επίπεδα σε 2,2% το 2026, από 2,6% το 2025.

Σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης θα διαδραματίσουν τόσο η φορολογική μεταρρύθμιση, όσο και οι λοιπές παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μέσω της διαρθρωτικής αναμόρφωσης της φορολογίας εισοδήματος με έμφαση στους νέους, στις οικογένειες με παιδιά και στη μεσαία τάξη, ενισχύεται άμεσα το εισόδημα των πολιτών. Παράλληλα, η μείωση των συντελεστών συνεπάγεται μεγαλύτερη ωφέλεια για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες με κάθε μελλοντική αύξηση των αποδοχών τους.

Δημογραφική φορολογική μεταρρύθμιση

Στο πλαίσιο της δημογραφικής φορολογικής μεταρρύθμισης εισάγονται επιπλέον μέτρα με τοπικά χαρακτηριστικά και παρεμβάσεις που σχετίζονται με το στεγαστικό πρόβλημα, όπως η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, η μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, η μείωση της φορολογίας ενοικίων σε συνδυασμό με την επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως, καθώς και η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για τις κατοικίες και άλλα περιουσιακά στοιχεία με απαλλαγή των εξαρτώμενων τέκνων από την ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης.

Ενίσχυση των συνταξιούχων

Επιπροσθέτως, ενισχύεται το εισόδημα των συνταξιούχων μέσω της σταδιακής κατάργησης του συμψηφισμού των αυξήσεων των συντάξεων με την προσωπική διαφορά, με την περαιτέρω αύξηση των συντάξεων βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, καθώς και με την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, των ανασφάλιστων υπερηλίκων και των ατόμων με αναπηρία με το ποσό των 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο.