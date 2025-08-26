Taylor Swift & Travis Kelce: Ο αρραβώνας που επισφραγίζει το πιο πολυσυζητημένο love story της εποχής

Αν κάποιος έλεγε το 2023 ότι μια χειρονομία με ένα βραχιολάκι θα οδηγούσε στον αρραβώνα της Taylor Swift και του Travis Kelce, λίγοι θα το πίστευαν. Κι όμως, δύο χρόνια μετά, η τραγουδίστρια που έχει κερδίσει 14 βραβεία Grammy και ο πρωταθλητής των Kansas City Chiefs, ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους στις 26 Αυγούστου με ένα κοινό post, φωτογραφίες από την πρόταση σε έναν ολάνθιστο κήπο και φυσικά, το εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι.

Η σχέση τους ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2023, όταν ο Travis προσπάθησε να χαρίσει στην Taylor ένα friendship bracelet με τον αριθμό του κατά τη διάρκεια του Eras Tour στο Arrowhead Stadium. Αν και τότε η στιγμή δεν ολοκληρώθηκε, η Swift αργότερα παραδέχτηκε πως «όλα ξεκίνησαν όταν εκείνος με έβαλε στο podcast του». Από εκείνη τη στιγμή, το ζευγάρι κράτησε για λίγο τη σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν η Taylor εμφανίστηκε στον αγώνα των Chiefs δίπλα στη μητέρα του Travis.

Η σχέση τους έγινε σταδιακά ένα φαινόμενο: η Taylor βρέθηκε σε 13 αγώνες των Chiefs, φτάνοντας μέχρι και στον θρίαμβο του Super Bowl, ενώ ο Travis ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο για να παρακολουθήσει συναυλίες του Eras Tour. Σε κάθε βήμα, οι δυο τους έδειχναν περήφανοι να στηρίζουν ο ένας τον άλλον, παρά την έντονη δημοσιότητα. Ο ίδιος ο Kelce είχε δηλώσει στο WSJ. Magazine τον Νοέμβριο πως η Swift ζει κάτω από ένα ακραίο «μεγεθυντικό φακό», αλλά εκείνος θαυμάζει τον τρόπο που εκείνη χειρίζεται την πίεση.