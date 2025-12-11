Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να ζητούν σημαντικές υποχωρήσεις εκ μέρους του Κιέβου στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, όπως είναι η αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε πριν από τρεις εβδομάδες ένα σχέδιο για το τέλος του πολέμου που ξέσπασε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, με τη ρωσική εισβολή, τον Φεβρουάριο του 2022. Το κείμενο αυτό συζητείται ξεχωριστά με τους Ρώσους και τους Ουκρανούς.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, τα δύο θέματα που απομένουν να συζητηθούν είναι ο έλεγχος της περιοχής του Ντονέτσκ, όπου έχουν επικεντρωθεί κυρίως οι μάχες, και ο έλεγχος του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, τον οποίο έχουν καταλάβει οι Ρώσοι.

«Ελεύθερη και αποστρατιωτικοποιημένη οικονομική ζώνη»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων ήταν και ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι η Ουάσινγκτον θέλει να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από τις περιοχές του Ντονέτσκ που ελέγχουν ακόμη και να δημιουργηθεί μια «ελεύθερη και αποστρατιωτικοποιημένη οικονομική ζώνη».

Οι Αμερικανοί «θέλουν να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από αυτό το έδαφος της περιοχής του Ντονέτσκ και η υποτιθέμενη παραχώρηση είναι ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν θα διεισδύσουν» σε αυτά τα εδάφη, είπε. «Το ποιος θα κυβερνά αυτό το έδαφος που (οι Αμερικανοί) αποκαλούν ήδη «ελεύθερη οικονομική ζώνη» ή «αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη», αυτό το αγνοούν», συνέχισε. Οι ΗΠΑ προτείνουν επίσης να αποσυρθούν οι Ρώσοι στρατιώτες από τις ουκρανικές περιφέρειες του Σούμι, του Χαρκόβου και του Ντνιπροπετρόφσκ, όχι όμως και από τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια.

Οι επαρχίες του Ντονέτσκ (ελέγχεται κατά περίπου 80% από τη Ρωσία) και του γειτονικού Λουγκάνσκ είναι η βασική προτεραιότητα του Κρεμλίνου. Από το 2022 η Μόσχα έχει ανακοινώσει την προσάρτησή τους, όπως έκανε και με τις δύο άλλες περιφέρειες της νότιας Ουκρανίας που ελέγχει εν μέρει, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια.

Όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας, ο Ζελένσκι είπε ότι είχε μια «εποικοδομητική και σε βάθος συζήτηση» με την αμερικανική ομάδα. Παρόντες σε αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία ήταν οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ουκρανός πρόεδρος έγραψε ότι η χώρα πρέπει να γνωρίζει πώς θα απαντήσουν οι εταίροι της στην περίπτωση που η Ρωσία εξαπολύσει νέα επίθεση, μετά την ειρηνευτική συμφωνία. Κίεβο και Ουάσινγκτον συμφώνησαν πάντως να συνεχίσουν τις συνομιλίες ώστε να καταλήξουν σε μια σαφή συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Εκλογές ή δημοψήφισμα

Ο Ζελένσκι σημείωσε πάντως ότι, σε κάθε περίπτωση, θα απαιτηθεί να γίνουν «εκλογές» ή «δημοψήφισμα» στην Ουκρανία για να απαντηθεί το εδαφικό ζήτημα. Την Τρίτη είχε δηλώσει έτοιμος να οργανώσει προεδρικές εκλογές, εφόσον οι ΗΠΑ, σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους, μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφάλεια της διαδικασίας.

Την Τετάρτη, δύο Ουκρανοί αξιωματούχοι είπαν ότι το Κίεβο παρέδωσε στις ΗΠΑ τη δική του εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει να χάνει την υπομονή του απέναντι στο Κίεβο και τους Ευρωπαίους.

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν τη σύναψη συμφωνίας «το συντομότερο δυνατόν».

Η εκδοχή του αμερικανικού σχεδίου που αναθεωρήθηκε από τους Ουκρανούς στις διαπραγματεύσεις της Γενεύης και της Φλόριντας δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Ένα κείμενο δόθηκε επίσης στο Κρεμλίνο, όταν επισκέφθηκε τη Μόσχα ο Γουίτκοφ, την περασμένη εβδομάδα.