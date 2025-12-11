Το Κρεμλίνο δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία παραμένει ανοικτή στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, στον απόηχο δημοσιεύματος της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνει εκτενείς προτάσεις για αμερικανικές επενδύσεις σε ρωσικούς τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως οι σπάνιες γαίες και η ενέργεια.

Ο Πεσκόφ δεν διευκρίνισε την θέση της Μόσχα για τα ρωσικά παγωμένα κεφάλαια

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι προτάσεις αυτές αποτυπώνονται σε εμπιστευτικά παραρτήματα που δόθηκαν πρόσφατα σε Ευρωπαίους αξιωματούχους. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η αποκατάσταση των ρωσικών ενεργειακών ροών προς την Ευρώπη, καθώς και η αξιοποίηση περίπου 200 δισ. δολαρίων από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την υλοποίηση αμερικανικών επενδυτικών έργων στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς για τα δημοσιεύματα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντιμίτρι Πεσκόφ, επανέλαβε ότι η Μόσχα επιθυμεί την επιστροφή διεθνών επενδύσεων, αποφεύγοντας ωστόσο να σχολιάσει τις αναφορές σχετικά με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.