Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό νεανικής παραβατικότητας έρχεται στο φως, μετά τη σύλληψη τεσσάρων ανήλικων αγοριών από αστυνομικούς στη Νέα Φιλαδέλφεια, οι οποίοι αποτελούσαν ενεργά μέλη συμμορίας που δρούσε συστηματικά σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, στοχοποιώντας κυρίως γυναίκες υπαλλήλους σε φούρνους και περίπτερα για τις ληστέψει.

Το ΒΗΜΑ έχει εξασφαλίσει βίντεο από τη δράση της άγουρης συμμορίας στο οποίο φαίνεται ένας εκ των ανήλικων δραστών, ο οποίος βρίσκεται μέσα σε περίπτερο, τη στιγμή που αδειάζει τις εισπράξεις από την ταμειακή μηχανή.

Πώς δρούσε η ανήλικη συμμορία;

Οι ανήλικοι δρούσαν μεθοδικά, προσεγγίζοντας τα θύματά τους κατά τις ώρες εργασίας τους και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, τραπεζικές κάρτες ακόμη και προσωπικά αντικείμενα των υπαλλήλων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, πραγματοποιούσαν ηλεκτρονικές αγορές με τις κλεμμένες κάρτες, εκμεταλλευόμενοι το χρονικό περιθώριο μέχρι ο κάτοχος να αντιληφθεί την απώλεια.

Δείτε βίντεο από τη δράση τους:

<br />

Το τελευταίο τους «χτύπημα»

Οι τέσσερις ανήλικοι πριν από λίγες ημέρες προσέγγισαν δεκατριάχρονο στη Νέα Χαλκηδόνα, τον ακινητοποίησαν με χρήση βίας και του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και την μπλούζα που φορούσε. Λίγο αργότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τους δράστες στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας και τους προσήγαγαν στο αρμόδιο τμήμα. Εκεί, ταυτοποιήθηκαν από το ανήλικο θύμα τους και συνελήφθησαν.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία που διαπράττει διακεκριμένες κλοπές και ληστείες κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή και κατά συναυτουργία, με σκοπό τον πορισμό παράνομου οικονομικού οφέλους.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τέσσερις περιπτώσεις ληστειών και κλοπών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να εξακριβωθεί αν εμπλέκονται και σε άλλα περιστατικά. Οι ανήλικοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τη συνολική δράση της ομάδας βρίσκονται σε εξέλιξη.