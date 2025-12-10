Να ενημερώσει την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για τις πληρωμές που γίνονται στους αγρότες και όσες προγραμματίζονται τα επόμενα 24ωρα, καλείται σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος θα βρίσκεται για τον σκοπό αυτό στις 15:00 το μεσημέρι στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην οδό Πειραιώς.

Την ώρα που οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα, ο κ.Τσιάρας θα προσπαθήσει να κατευνάσει τις αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος μετά την κοινή δήλωση έξι βουλευτών της ΝΔ που καλούσαν τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να προχωρήσουν στην αποδέσμευση των χρημάτων προκειμένου να πληρωθούν οι δικαιούχοι αγρότες του «Μέτρου 23», των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Μάλιστα ζητούν από τους αρμόδιους να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, «εφαρμόζοντας το νόμο και μόνο!».

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές, Φωτεινή Αραμπατζή, Θεόδωρος Καράογλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Ιωάννης Πασχαλίδης, Ιωάννης Γιώργος, όλοι τους από τη Βόρεια Ελλάδα, «η χθεσινή πληρωμή του πολυαναμενόμενου, άκρως αναγκαίου Μ23 οδήγησε δυστυχώς σε έωλους, καταχρηστικούς και άδικους αποκλεισμούς δικαιούχων αγροτών».

Μάλιστα υποστηρίζουν ότι «παρά το σήμα κινδύνου, που εκπέμψαμε με αφορμή τη συμπληρωματική πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων, δυστυχώς, όπως φαίνεται, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφάσισε να εφαρμόσει αναδρομικά και εκ των υστέρων, φίλτρα ελέγχου και αντιπαραβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος για πληρωμή αποζημίωσης με έτος αναφοράς το 2024».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Αποτέλεσμα, χιλιάδες παραγωγοί Παραδεκτών Αιτήσεων Στήριξης του Μέτρου 23 με βούλα και υπογραφή της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων (30/10/25), να βρίσκονται σήμερα εκτός πληρωμής και από τα 178.507.863,52 εκατ. ευρώ του Μ23 να μοιράζονται τελικά 157.466.387,8 εκατ. ευρώ», σημειώνουν οι έξι βουλευτές στη δήλωσή τους και καλούν «τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να προχωρήσει στην αποδέσμευση των δικαιούχων του προγράμματος εφαρμόζοντας τον νόμο και μόνο!».