Συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν τα 180 εκατ. ευρώ καταγράφουν το 2025 φάρμακα τα οποία έχουν ένδειξη για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας, σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς τα οποία έχει στη διάθεσή του το ΒΗΜΑ.

Μάλιστα το περίπου 95% των πωλήσεων αυτών αφορά σε δύο πολύ γνωστά πλέον σκευάσματα, το ένα εκ των οποίων έχει μόλις 10 μήνες κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Υπολογίζεται δε ότι συνολικά έχουν διακινηθεί μέχρι το τέλος του φετινού Αυγούστου περί το 1,5 εκατομμύρια συσκευασίες συνολικά.

Συγκεκριμένα τα σκευάσματα της σεμαγλουτίδης, τα οποία χορηγούνται για το διαβήτη αλλά έχουν ένδειξη και για παχυσαρκία, ξεπέρασαν μέσα στο 2025 σε πωλήσεις τα 115 εκατ. ευρώ, ήτοι αύξηση κατά περίπου 30 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή τα σκευάσματα της τιρζεπατίδης, τα οποία εμφανίστηκαν το τέλος του 2024 και έχουν ως βασική ένδειξη για παχυσαρκία, φέτος έχουν πραγματοποιήσει πωλήσεις αξίας κοντά στα 50 εκατ. ευρώ. Τα τελευταία αυτά φάρμακα χρειάζονται μεν συνταγή αλλά δεν αποζημιώνονται.

Δωρεάν διάθεση

Η υπόλοιπη αγορά αφορά σε παλαιότερα φάρμακα που είχαν ένδειξη για παχυσαρκία και τα οποία περιλαμβάνονται και στο σχετικό θεραπευτικό πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση της νόσους.

Η εν λόγω κατηγορία φαρμάκων αναμένεται να κινηθεί περαιτέρω ανοδικά καθώς μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει στο πλαίσιο του προγράμματος «Προλαμβάνω» η δωρεάν διάθεση τους. Όπως ανέφερε και πρόσφατα η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, «όσοι πολίτες έχουν ήδη εξεταστεί για καρδιαγγειακά νοσήματα και εμφανίζουν Δείκτη Μάζας Σώματος πάνω από 37 θα λάβουν SMS με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για δωρεάν επίσκεψη σε ενδοκρινολόγο ή Παθολόγο/Γενικό Ιατρό αν δεν υπάρχει ενδοκρινολόγος στην περιοχή τους, ώστε να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά εξετάσεων και στα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, τα οποία είναι πολύ υψηλού κόστους».

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα σκευάσματα για την παχυσαρκία χορηγούνται μόνο κατόπιν συνταγής γιατρού και δεν θα πρέπει να δίνονται αλόγιστα. Πολλοί συμπολίτες μας όμως τα λαμβάνουν χωρίς προηγούμενη ιατρική σύσταση. Αναφερόμαστε στα σκευάσματα σεμαγλουρτίδης και τιρζεπατίδης.

Σύμφωνα με το θεραπευτικό πρωτόκολλο για την παχυσαρκία στην Ευρώπη συστήνεται η φαρμακοθεραπεία για απώλεια και διατήρηση της απώλειας βάρους σε άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) μεγαλύτερο του 30 ή με BMI μεγαλύτερο του 27 με συννοσηρότητες, για να υποστηριχθεί η υγιεινοδιαιτητική παρέμβαση. Στην παρούσα φάση, εγκεκριμένα από τον ΕΜΑ είναι η ορλιστάτη, η λιραγλουτίδη η σεμαγλουτίδη, ο συνδυασμός ναλτρεξόνης/βουπροπιόνης και η τιρζεπατίδη.

Η απώλεια βάρους που μπορεί να επιτευχθεί με τα φάρμακα μπορεί να ξεπεράσει το 10-15%, βοηθώντας επίσης στην καρδιομεταβολική ρύθμιση και στην πρόληψη των επιπλοκών του νοσήματος. Τα φάρμακα δεν λαμβάνονται μόνα τους αλλά είναι πάντοτε επικουρικό μέτρο στη διαιτητικά αγωγή και την άσκηση.

Διευκρινίζεται ότι: Η χορήγηση αποζημιούμενων φαρμάκων μπορεί να εξετασθεί στις εξής περιπτώσεις: Για τη λιραγλουτίδη, σε ασθενείς ηλικίας 18-74 ετών με σωματικό βάρος 60-234 kg, ΒΜΙ μεγαλύτερο του 40 Kg και εγκατεστημένη καρδιοαγγειακή νόσο (στεφανιαία νόσο, περιφερική αρτηριοπάθεια λόγω αθηρωμάτωσης), ή/και υπνική άπνοια για την οποία απαιτείται χρήση μάσκας CPAP, οι οποίοι δεν πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια σταδίου IV κατά NYHA. Προβλέπεται προέγκριση μέσω ατομικών αιτημάτων από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ) πριν την έναρξη της αγωγής.

Βαρύ το κόστος φαρμάκου για την τσέπη μας

Τα φάρμακα για την παχυσαρκία αναμένεται να εκτινάξουν περαιτέρω και το συνολικό κόστος των φαρμάκων των ελληνικών νοικοκυριών, στις περιπτώσεις που δεν θα δοθούν δωρεάν. Εξάλλου στην δωρεάν λήψη των σκευασμάτων δεν αναμένεται να περιληφθούν παρά κάποιες λίγες χιλιάδες παχύσαρκων Ελλήνων. Με δεδομένη την πορεία ανόδου της συνολικής φαρμακευτικής αγοράς, τα άμεσα κόστη από την τσέπης μας αναμένεται φέτος να ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ.

Μάλιστα όπως καταδεικνύει μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) το 2024 τα ελληνικά νοικοκυριά επιβαρύνθηκαν με κόστη για φάρμακα της τάξης των 1,95 δισ. ευρώ έναντι 1,81 δισ. ευρώ το 2023. Με βάση δε τα στοιχεία για το 2025, θεωρείται δεδομένη η περαιτέρω άνοδος των επιβαρύνσεων για φάρμακα, σε πάνω από τα 2 δισ. ευρώ καθώς συνολικά η αγορά φέτος κινείται με ρυθμό ανόδου 5%.

Η αυξημένη αυτή επιβάρυνση προκύπτει από τις δαπάνες που κάλυψαν οι πολίτες για διάφορες κατηγορίες φαρμάκων. Ειδικότερα, η ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη περιλαμβάνει τα ποσοστά συμμετοχής των ασφαλισμένων για τα αποζημιούμενα φάρμακα (θεσμοθετημένη συμμετοχή και επιπρόσθετη επιβάρυνση που προκύπτει όταν ο ασθενής επιλέγει φάρμακο με υψηλότερη Λιανική Τιμή σε σχέση με τη Τιμή Αποζημίωσης), τις ιδιωτικές δαπάνες των ασθενών για τα μη καλυπτόμενα από τα ασφαλιστικά ταμεία φαρμακευτικά σκευάσματα και συναφή είδη αλλά και για όσα φάρμακα πληρώνουν ή επιλέγουν να πληρώσουν εξ’ ολοκλήρου όταν δηλαδή δεν προσκομίζουν συνταγή γιατρού για να αποζημιωθούν, καθώς και την αποζημίωση μέρους της δαπάνης από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις.