ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Πριν από ένα μήνα ο Δημήτρης Αναστασόπουλος ήταν το φαβορί για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Δεδομένης πολιτικής τοποθέτησης αλλά σεβαστός και από αντιπάλους, δημοκρατικός, συμπαθής, αναμφίβολα γνώστης των ζητημάτων που απασχολούν το σώμα και με το επιστημονικό και επαγγελματικό κύρος που απαιτεί η θέση του Προέδρου του μεγαλύτερου επιστημονικού συλλόγου της χώρας. Από την προεκλογική όμως περίοδο φάνηκε, και στον πρώτο γύρο αποδείχθηκε, ότι τα πράγματα δεν θα ήταν απλά. Για λόγους που δεν κατανοώ, ο Αναστασόπουλος επιδίωξε, ή τουλάχιστον αποδέχθηκε, τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του κυβερνώντος κόμματος. Στην έντονη και δαπανηρή του προεκλογική εκστρατεία συνέδραμε φανερά όλος ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα το πιο θορυβώδες και «σκληρό» κομμάτι του. *** Η πολιτικοποίηση των εκλογών των δικηγόρων ούτε νέο, ούτε απαραίτητα κακό φαινόμενο είναι. Κατ’ εξοχήν πολιτικοποιημένος χώρος, πάντοτε ήταν πεδίο και πολιτικής και κομματικής αντιπαράθεσης. Απορώ, όμως, πώς ένας έμπειρος δικηγόρος σαν τον Αναστασόπουλο δεν διέκρινε τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης μάχης. Και δεν κατάλαβε ότι η κομματικοποίηση έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με το αν είναι υπέρ ή κατά του κυβερνώντος κόμματος. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Ακόμη κι αν δεχθούμε ότι οι αντίπαλοί του κομματικοποιήσαν πρώτοι την εκλογική μάχη – πράγμα που δεν ισχύει, ειδικά για τον αντίπαλό του στον δεύτερο γύρο – αυτός όφειλε να καταλάβει ότι η πολιτική του τοποθέτηση θα γινόταν σεβαστή και αποδεκτή μόνο αν αποδείκνυε ότι μπορεί να την υπερβεί. Γιατί η περίοδος που διανύουμε, δεν είναι και η καλύτερη για την κυβέρνηση στον τομέα τόσο των θεσμών και των δικαιωμάτων, που πάντα έχει πολύ μεγάλη σημασία για τους νομικούς, όσο και στα πιο στενά, «συνδικαλιστικά» ας πούμε, ζητήματα. *** Οι δικηγόροι απαιτούσαν ένα πρόεδρο, που μην ξεχνάμε ότι είναι και πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων όλης της χώρας, ο οποίος θα έπειθε ότι μπορεί να υψώσει ανάστημα απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει υποβαθμίσει τους θεσμούς, παρεμβαίνει όσο μπορεί στην λειτουργία της Δικαιοσύνης και ταυτόχρονα πλήττει και επαγγελματικά τον κλάδο. Αντ’ αυτού είδαν «σκληρούς» σαν τον Θάνο Πλεύρη και τον Μάκη Βορίδη να εμφανίζονται μπροστάρηδες στον «αγώνα», ΜΜΕ γνωστά για την απόλυτη εξάρτησή τους από την κυβέρνηση, «αρθρογράφους» κατά παραγγελία αλλά και τρολ και δημοσιολογούντες των κοινωνικών δικτύων να ανεβάζουν τους τόνους διαρκώς και να μετατρέπουν τις εκλογές σε αγώνα υπέρ της κυβέρνησης. Ειδικά στον β’ γύρο, η μάχη από πλευράς υποστηρικτών του Αναστασόπουλου δεν δόθηκε στο γνωστό και αποδεκτό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, μεταξύ φιλοκυβερνητικών και αντιπολιτευόμενων, αλλά στο γνωστό φανατισμένο επίπεδο της λεγόμενης «φρουράς», των «ιδιωτικών» ομάδων ενημέρωσης, των πιο σκληρών ιδεολογικά στελεχών. Αλλά και των ιδιαίτερα κινητικών τον τελευταίο καιρό εξωθεσμικών – πρώην θεσμικών – παραγόντων που διακηρύσσουν ότι ελέγχουν ή «θα» ελέγξουν την ΝΔ και που επιχείρησαν, ως συνταγή νίκης, να μεταφέρουν στον χώρο των δικηγόρων το πολιτικό δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος». Που είναι άλλωστε και το μόνο τους «πολιτικό» επιχείρημα. *** Σε βαθμό που και ο ίδιος ο μέχρι τότε μετρημένος νομικός, ίσως και υπό την πίεση του διαγραφόμενου αποτελέσματος, να παρασύρεται σε απίθανες εξαλλοσύνες και να μιλά εν όψει του β’ γύρου για «υποστηρικτές του Κουφοντίνα και των Παλαιστινίων τρομοκρατών», πράγματα που μπορεί να πιάνουν στο κοινό που συνήθως απευθύνεται αυτή η πολιτική ομάδα, αλλά ακούγονται αστεία στον χώρο των δικηγόρων, ειδικά όταν λέγονται για τον πολύ συμπαθή, χαμηλών τόνων και μετριοπαθή κεντροαριστερό αντίπαλό του. Το χθεσινό αποτέλεσμα – κόλαφος για το «φαβορί» αναμφίβολα θα διδάξει πολλά στον συμπαθή ηττημένο. Το θέμα είναι αν θα διδαχθούν κάτι οι εμπνευστές τέτοιων διλημμάτων.

***

Τουρκικό ενδιαφέρον για επενδύσεις

Μπορεί η λεγόμενη «θετική ατζέντα» μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας στον τομέα των επιχειρήσεων και του εμπορίου να μην έχει αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα, εκτός από μια αξιόλογη συνάντηση εκατέρωθεν ανθρώπων της αγοράς πριν από λίγους μήνες στην Κωνσταντινούπολη, το ενδιαφέρον όμως μεγάλων τουρκικών ομίλων να επενδύσουν στην ελληνική αγορά καταγράφεται ιδιαιτέρως αυξημένο.

Θυμάστε τις αποκαλύψεις του Βηματοδότη για την εξαγορά κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της Κρήτης από τον όμιλο Κοτς, ο οποίος σημειωτέον είναι ο μεγαλύτερος επιχειρηματικός όμιλος στην Τουρκία; Άνθρωπός μου στην Άγκυρα μού είπε ότι τρεις τουρκικές κατασκευαστικές που εκτελούν έργα σε όλο τον κόσμο «ψάχνονται» για την επέκταση του αεροδρομίου Ελευθερίου Βενιζέλος της Αθήνας ύψους 1,28 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για τις TAV Construction, IC İçtaş Construction και Limak Construction, οι οποίες έχουν συμμετάσχει σε αντίστοιχες κατασκευές σε Κουβέιτ, Βιετνάμ, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο.

Όπως μαθαίνω οι εταιρείες έχουν ήδη έτοιμες τις προσφορές τους ενώ όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής της, η TAV συμμετέχει από κοινού με έναν ελληνικό όμιλο. Θα έχει ενδιαφέρον να αναλάβουν Τούρκοι την εκτέλεση του έργου που καλώς ή κακώς αφορά μια από τις πλέον κομβικές εθνικές υποδομές της Αττικής.

***

Έρχεται συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ

Μία ημέρα μετά την κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, κατά κόσμον «Φραπέ», προγραμματίζεται η σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά η ομιλία του Πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη.

Δεν ξέρω αν είναι καλή η ευκαιρία μετά την «μάχη» που θεωρώ βέβαιο ότι θα γίνει στην εξεταστική με τον Ξυλούρη, αλλά το Μέγαρο Μαξίμου επιθυμεί ωστόσο να γίνει αυτή η συνεδρίαση πριν τις γιορτές. Και αυτό, για να λυθούν απορίες, να δοθούν εξηγήσεις για το αγροτικό, αλλά και να ανταλλάξουν ευχές για τις γιορτές.

***

«Τυρί» για τους αγρότες

Μιλώντας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, η κυβέρνηση έχει αφήσει ορθάνοιχτο το παράθυρο για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει πρώτα να συνεννοηθούν οι πρωτεργάτες των μπλόκων και να αποφασίσουν ποιοι θα κατέβουν στην Αθήνα για την διαπραγμάτευση.

Ήδη πάντως, το…τυράκι έπεσε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ζητήσει να ερευνηθεί η δυνατότητα να κρατηθεί σταθερή η τιμή του ρεύματος, κάτω από τα 9 λεπτά την κιλοβατώρα, προσφέροντας στους αγρότες ένα μέσο ανακούφισης.

***

Στα μπλόκα ο Ανδρουλάκης

Πάντως επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση για το ποια κόμματα και ποιοι πολιτικοί στηρίζουν ανοικτά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, έχω να σημειώσω ότι το ΠαΣοΚ προσπαθεί να πιάσει εκ νέου το νήμα με τον αγροτικό κόσμο και να στήσει γέφυρες καθώς η ΝΔ είχε σημαντική στήριξη στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις.

Η προσπάθεια αυτή του ΠαΣοΚ θα φανεί ξεκάθαρα σήμερα που θα βρεθεί στα αγροτικά μπλόκα της Θεσσαλίας ο Νίκος Ανδρουλάκης σε μια σαφή κίνηση να αναδειχθεί η στήριξη του κόμματος.

Προβλέπω ότι η κυβέρνηση θα του επιτεθεί με σφοδρότητα, αλλά από τη Χαριλάου Τρικούπη μου λένε ότι δεν ιδρώνει το αυτί τους, διότι η κοινωνία συντάσσεται με τους αγρότες και η αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να μην τους συμπαραστέκεται.

***

Στροφή στην καθημερινότητα

Και επειδή αναφέρθηκα και στην προσπάθεια του ΠαΣοΚ να πιάσει και πάλι το νήμα με τον αγροτικό κόσμο να σημειώσω ότι το κόμμα επιχειρεί αυτή την περίοδο στροφή σε ζητήματα καθημερινότητας.

Έτσι, χθες που στην Ολομέλεια της Βουλής, συζητήθηκε η επίκαιρη επερώτηση που κατέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση προς το υπουργείο Μεταφορών για το πραγματικό χάος που επικρατεί καθημερινά στους δρόμους της Αθήνας, εμφανίστηκε να μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Για να δούμε αν και πότε θα ξεκολλήσει η δημοσκοπική βελόνα.

***

«Πληρωμένη απάντηση»

Όταν ολοκλήρωσε τη τοποθέτηση του ο Ανδρουλάκης, αποχώρησε από την αίθουσα. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, θέλοντας να γίνει αιχμηρός το σχολίασε λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν αυτός που καταθέτει την ερώτηση να αποχωρεί.

Βέβαια, το ερώτημα δεν κατέθεσε μόνος του ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ αλλά όλοι οι βουλευτές που ήταν εκεί και ειδικότερα οι βουλευτές Αττικής που μίλησαν.

Το «γάντι» σήκωσε ο Παύλος Γερουλάνος, όταν ήρθε η δική του σειρά υπενθυμίζοντας στον υφυπουργό, ότι είναι -αν μη τι άλλο- ειρωνεία να ζητά τα ρέστα ο ίδιος όταν ο δικός του αρχηγός αναχωρεί από την Ολομέλεια χωρίς να κάθεται να ακούσει τις απαντήσεις των άλλων προέδρων…

Ε, και αυτός ο κ. Κυρανάκης, δεν ήξερε, δεν ρώταγε;

***

Προτάσεις – «διαμάντια»

Λόγω της αναφοράς στην καθημερινότητα, να σημειώσω ότι παρατηρώ μία συνεχόμενη προσπάθεια από το ΠαΣοΚ να κρατηθεί το κυκλοφοριακό ψηλά στην επικαιρότητα. Μία κλιμάκωση η οποία, καθ΄ α μου λένε γνώστες του παρασκηνίου στη Χαριλάου Τρικούπη, περνά μέσα από ένα πλέγμα πρωτοβουλιών και δράσεων.

Εκτός από την εκδήλωση που έγινε μαζί με του μηχανικούς του ΤΕΕ την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και τη συζήτηση στη Βουλή τη Δευτέρα, είδα την Κυριακή τον επικεφαλής των μηχανικών Νίκο Μήλη να πηγαίνει σε τηλεοπτικό σταθμό και να μιλά μόνο για αυτό το θέμα. Δεν είπε τίποτα άλλο.

Τόνισε μάλιστα πως υπάρχει ανοιχτή πλατφόρμα στην οποία μπαίνουν φορείς και πολίτες και καταθέτουν τις ιδέες τους. Στη συνέχεια τις επεξεργάζονται και βγαίνει το σχέδιο που θα αποτελέσει κυβερνητική δέσμευση. Από εκεί προέκυψε και ένα «διαμαντάκι» μαθαίνω. Μία νέα πρόταση που θα την ανακοινώσουν μόλις την επεξεργαστούν.

***

Καζούρα για τον εξώστη

Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν να τρώνε… καζούρα για τον εξώστη του Παλλάς στον οποίο βρέθηκαν στην παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα.

Μάρτυρες έλεγαν ότι στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ο Κώστας Μπακογιάννης με περιπαικτική διάθεση ρώτησε τον Κώστα Ζαχαριάδη πού θα καθίσει αφού ήθελε να δώσει το «παρών» στην εκδήλωση που συμμετείχαν οι Ευάγγελος Βενιζέλος και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.