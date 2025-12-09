Ο άνδρας που συνελήφθη στα Καλύβια μαζί με τη σύντροφό του, μετά τον εντοπισμό κλεμμένου αυτοκινήτου γεμάτου πολεμικά τυφέκια, πιστόλια με σιγαστήρα και δοχεία με βενζίνη, είναι πρόσωπο ιδιαίτερα γνωστό στις αρχές.

Πρόκειται για 37χρονο με πλούσιο ποινικό παρελθόν που ξεκινά από την εφηβεία του και περιλαμβάνει ανθρωποκτονία, απόδραση, οπλοκατοχή, υποθέσεις ναρκωτικών, βιασμό και ενδοοικογενειακή βία.

Η πρώτη του καταδίκη συνδέεται με τη δολοφονία μίας ηλικιωμένης στην Κρήτη, το 2004. Τότε, ακόμη ανήλικος, μόλις 16 ετών είχε βιάσει και στη συνέχεια στραγγαλίσει μία 73χρονη, πράξη για την οποία καταδικάστηκε και οδηγήθηκε στη φυλακή.

Σε μεταγενέστερο χρόνο ο δράστης κατάφερε να αποδράσει από τις φυλακές. Όταν εντοπίστηκε εκ νέου, στην κατοχή του βρέθηκε ξανά βαρύς οπλισμός.

Μετά την αποφυλάκισή του, η δράση του δεν περιορίστηκε. Απασχόλησε τις αρχές για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών.

Η πρόσφατη σύλληψη στα Καλύβια ήρθε να προστεθεί στην ήδη επιβαρυμμένη εγκληματική του δράση.

Το κλεμμένο όχημα που εντοπίστηκε ήταν φορτωμένο μεταξύ άλλων με καλάσνικοφ, όπλα, γάντια και κράνη ενισχύουν τους φόβους των αρχών ότι πιθανόν σχεδιαζόταν άμεσα κάποιο χτύπημα ή ακόμη και συμβόλαιο θανάτου.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του 37χρονου, οι διασυνδέσεις που είχε το τελευταίο διάστημα και οι τυχόν συνεργοί του. Ταυτόχρονα το ελληνικό FBI προσπαθεί να απαντήσει εάν το πολεμικό υλικό συνδέεται με άλλες υποθέσεις ή ανοιχτές εκκρεμότητες στο παρελθόν του 37χρονου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν χθες, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στα Καλύβια Αττικής δύο άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, ρευματοκλοπή, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Πρόκειται για άνδρα και γυναίκα, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Τα αντικείμενα

Ειδικότερα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία που διέμεναν οι ανωτέρω, καθώς και αποθήκη η οποία χρησιμοποιούνταν για αποσυναρμολόγηση οχημάτων, που είχε μισθώσει ο άνδρας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 πολεμικά τυφέκια,

3 πιστόλια,

7 γεμιστήρες και σιγαστήρας,

5 κλεμμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες,

πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, αμφιβόλου γνησιότητας,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε διαφορετικό Ι.Χ.Ε.,

σκάφος με μηχανή,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με παραποιημένο αριθμό πλαισίου,

πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αμφιβόλου γνησιότητας,

9 εγκέφαλοι αερόσακων και φύσα εγκεφάλου αυτοκινήτου,

2 κράνη,

drone,

3 κινητά τηλέφωνα και

είδη ρουχισμού.

Από την περαιτέρω έρευνα που πραγματοποιήθηκε, εξιχνιάσθηκαν 6 περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε Αθήνα, Βριλήσσια, Αιγάλεω, Βύρωνα, Αχαρνές και Χολαργό.



