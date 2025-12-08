Ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει από τα ελληνικά δεδομένα και βαδίζει σε ευρωπαϊκά πρότυπα, δίνοντας μεγάλη σημασία στη βελτίωση των «ερυθρόλευκων» εγκαταστάσεων.

Με εντολή, αλλά και δαπάνη του ηγέτη του πειραϊκού συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη, το «Γ. Καραϊσκάκης» εκσυγχρονίζεται συνεχώς και σήμερα ήρθαν από την Ολλανδία νέα επιδαπέδια βραχιοφορα φωτιστικά σώματα LED για να φωτίζουν, με τον κατάλληλο τρόπο, τον χλοοτάπητα του φαληρικού γηπέδου.