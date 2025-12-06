Κορυφαία εμφάνιση στο Φάληρο! Ο Ολυμπιακός έκανε… ματσάρα κόντρα στον ΟΦΗ και επιβλήθηκε με 3-0, δίνοντας συνέχεια στο σερί του και παραμένοντας στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Πειραιώτες είχαν ευκαιρίες για περισσότερα γκολ και δοκάρι με τον Γιαζίτσι, όμως πέτυχαν τρία. Δύο με τον φοβερό Ελ Κααμπί (το πρώτο με ψαλιδάκι), καθώς και ένα με τον Στρεφέτσα, που δικαιώθηκε για τις καλές εμφανίσεις του και άνοιξε λογαριασμό.

O ΟΦΗ έκανε μια από τις χειρότερες εμφανίσεις του και έμεινε 12ος στους 9 βαθμούς, πάνω μόνο από την ΑΕΛ και τον Πανσερραϊκό.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν να απειλούν από το πρώτο λεπτό! Ο Μουζακίτης έκανε ωραία κίνηση και σούταρε από πλάγια θέση, όμως ο Λίλο έδιωξε σε κόρνερ.

Γενικά, το πρώτο διάστημα χαρακτηρίστηκε από απόλυτη ερυθρόλευκη κυριαρχία. Ο Ολυμπιακός είχε τη μπάλα και πατούσε περιοχές, συνήθως με γεμίσματα του Μουζακίτη ή του Στρεφέτσα.

Από ένα τέτοιο του Βραζιλιάνου, ήρθε και η δεύτερη μεγάλη ευκαιρία στο 13′. Ο Ελ Κααμπί υποδέχθηκε, πάσαρε τέλεια στον Ταρέμι και εκείνος απέφυγε δύο αμυντικούς, πλάσαρε πέρα από τον γκολκίπερ, όμως όχι και από τον τελευταίο αμυντικό, Κρίσμανιτς, που έκοψε προ της γραμμής.

Στο 15′ ακολούθησε νέα μεγάλη ευκαιρία. Ο Μπιανκόν πήρε φοβερή κεφαλιά, όμως ο Λίλο… πέταξε στη γωνία του και έβγαλε σε κόρνερ.

Ο Λίλο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και το απέδειξε ξανά στο 19′. Ο Ζέλσον έκανε εξαιρετικό σουτ στην κάτω αριστερή γωνία του νεαρού γκολκίπερ και εκείνος φώναξε για άλλη μια φορά παρών.

Οι ευκαιρίες είχαν μορφή… byron για τους Πειραιώτες. Στο 23′, η μπάλα στρώθηκε στον Στρεφέτσα από πολύ καλή θέση και εκείνος σούταρε δυνατά χαμηλά, αλλά άστοχα.

Μόνο… αυτός μπορούσε!

Ο Λίλο απάντησε ξανά σε διαγώνιο του Έσε, όμως… κανείς δε μπορούσε να πει «όχι» στον Ελ Κααμπί στο 33′! Ο Ροντινέι εκτέλεσε κόρνερ, ο Στρεφέτσα έκανε φανταστικό τακουνάκι στον αέρα και ο σπουδαίος Μαροκινός έκανε ένα ονειρικό ψαλίδι για να γράψει το 1-0!

Κάθε καλός γκολκίπερ στην Ελλάδα έχει έναν κοινό… εχθρό: τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Οι παίκτες του Ολυμπιακού κατάλαβαν τα μεγάλα κενά της κρητικής άμυνας και ο Ροντινέι στόχευσε τον Μαροκινό στο δεύτερο δοκάρι με σέντρα. Με κεφαλιά, ο Ελ Κααμπί νίκησε τον Λίλο ξανά και έκανε το 2-0 στο 40′.

Με την έναρξη του β’ ημιχρόνου, ο Λίλο επέστρεψε σε… ρυθμίσεις πρώτου μισαώρου και έκανε μια ακόμα επέμβαση σε δυνατό σουτ του Στρεφέτσα.

Επιτέλους δικαίωση

Οι Πειραώτες δεν άφηναν το πόδι από το γκάζι. Ο κατά τ’ άλλα εξαιρετικός Λίλο έκανε γκάφα και έδωσε τη μπάλα στο πιάτο του Στρεφέτσα. Εκείνος ήταν ψύχραιμος και εκτέλεσε εύστοχα για το 3-0 στο 63′, βάζοντας το πρώτο ερυθρόλευκο γκολ του.

Στο 80′, ο Γιαζίτσι, που είχε μπει λίγο νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο, έφτασε μια ανάσα από το πέμπτο του γκολ. Εκτέλεσε σε μια αντεπίθεση και βρήκε το δεξί δοκάρι του ΟΦΗ.