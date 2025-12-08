Σοβαρούς κινδύνους για την αγορά, τις μεταφορές και την επάρκεια προϊόντων δημιουργεί η αύξηση των αγροτικών μπλόκων, τα οποία από 14 έφτασαν στα 54 μέσα σε λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα προηγούμενων κινητοποιήσεων, καταγράφονται σημαντικές επιβαρύνσεις στο κόστος μεταφοράς, καθυστερήσεις και απώλειες προϊόντων.

Όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ, στα προηγούμενα μπλόκα «είχαμε καθυστερήσεις… που κόστισαν 10 με 25% σε ζημιές όσον αφορά τη μεταφορά προϊόντων», ενώ ο χρόνος των μεταφορών είχε αυξηθεί κατά 20% έως 80%. Το αποτέλεσμα ήταν αυξημένα καύσιμα, περισσότερες ημέρες στο τιμόνι και συνολική επιβάρυνση του μεταφορικού κόστους.

Στα νωπά τρόφιμα είχαν σημειωθεί ελλείψεις προϊόντων, με μέρος αυτών να αλλοιώνεται κατά τη μεταφορά. Η ζημιά είχε υπολογιστεί σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Παράλληλα, στις εξαγωγές, οι καθυστερήσεις στα λιμάνια και στα δρομολόγια είχαν οδηγήσει σε κόστος 4 έως 5 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως, καθώς «δεν έφευγαν όλα μαζί τα φορτηγά όπως έπρεπε».

Αντίστοιχες επιπτώσεις είχαν καταγραφεί και στο λιανεμπόριο, όπου είχαν σημειωθεί αυξομειώσεις τιμών και ανατιμήσεις της τάξης του 2% έως 7%, ενώ στη βιομηχανία παρατηρήθηκαν ελλείψεις πρώτων υλών και μείωση παραγωγής 10% έως 15%.

Η τρέχουσα περίοδος θεωρείται κρίσιμη, καθώς βρισκόμαστε λίγο πριν τα Χριστούγεννα, με αυξημένη ζήτηση και πιθανό αντίκτυπο στα αποθέματα. Όπως αναφέρθηκε, «ενδεχομένως, εάν παραμείνει και συντηρηθεί αυτή η κατάσταση, να έχει αντίκτυπο στην αγορά», με την εικόνα να αποτελεί «μια φωτογραφία της στιγμής από προηγούμενες κινητοποιήσεις».

Οι εκκλήσεις

Σημειώνεται πως έκκληση σε αγρότες και κυβέρνηση να τα βρουν, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει σοβαρό αντίκτυπο στην αγορά, απηύθυνε ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του ΕΒΕΠ, μέσω της εκπομπής Newsroom.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, υπάρχει κίνδυνος ενόψει και της εορταστικής περιόδου, να προκύψουν ελλείψεις σε μια σειρά από προϊόντα, όπως και ανατιμήσεις. Άλλωστε στοιχεία του ΕΒΕΠ από προηγούμενες κινητοποιήσεις των αγροτών αποτυπώνουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις προϊόντων με αντίστοιχο οικονομικό κόστος, αλλοιώσεις και εντέλει ακριβότερες τιμές από 2% έως 7%.

Όσο πλησιάζουμε τις γιορτές των Χριστουγέννων με την ζήτηση να αυξάνεται και εφόσον προχωρήσουν οι αγρότες και στο κλείσιμο λιμανιών, αεροδρομίων και παρακαμπτήριων οδών, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για σοβαρότατες αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα με ελλείψεις και ανατιμήσεις.

Από την λαχαναγορά του Ρέντη ο οπωροπώλης Γιάννης Σιδέρης ήταν καθησυχαστικός, καθώς όπως είπε επί του παρόντος η αγορά δεν έχει επηρεαστεί από τα «μπλόκα» των αγροτών, δεν αποκλείεται όμως αυτό να συμβεί στο μέλλον.