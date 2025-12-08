Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, με επίκεντρο το μπλόκο της Νίκαιας, όπου η εθνική οδός παραμένει κλειστή και σήμερα. Τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στο οδόστρωμα και οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, με 54 μπλόκα να βρίσκονται σε ισχύ στη χώρα.

Η συνέλευση των αγροτών της Νίκαιας αποφάσισε ομόφωνα μια νέα φάση κινητοποιήσεων, με εντατικοποίηση των πιέσεων προς την πολιτεία. Ήδη από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας ξεκίνησε το κλείσιμο των παραδρόμων γύρω από το μπλόκο, με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη των διεκδικήσεων του αγροτικού κόσμου.

Κλιμάκωση μέσα στην εβδομάδα

Σε επίπεδο Θεσσαλίας, οι κινητοποιήσεις επεκτείνονται. Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στις 10 το πρωί, αγρότες από τα τρία μεγάλα μπλόκα της περιοχής θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους αλιείς της Μαγνησίας, προχωρώντας σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα συμβολική κίνηση, που σηματοδοτεί το πέρασμα των κινητοποιήσεων σε πιο δυναμική τροχιά.

Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στις 5:30 το απόγευμα, έχει προγραμματιστεί μεγάλη πανλαρισαϊκή συγκέντρωση στο μπλόκο της Νίκαιας, με κάλεσμα προς όλα τα σωματεία, συλλόγους και φορείς της Λάρισας. Στόχος είναι η ενημέρωση για την πορεία του αγώνα και ο συντονισμός για τα επόμενα βήματα.

Στα μπλόκα της Δυτικής Θεσσαλίας, σε Καρδίτσα και Τρίκαλα πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65, η παρουσία ενισχύεται καθημερινά με νέα τρακτέρ. Οι αγρότες δηλώνουν πως δεν έχουν περιθώρια υποχώρησης και ότι θα συνεχίσουν μέχρι να διασφαλιστεί η επιβίωσή τους και η παραμονή τους στον τόπο τους. Στις περιοχές αυτές στήνονται σκηνές, πραγματοποιούνται καθημερινές συσκέψεις και οι αγρότες οργανώνουν εκ νέου τα αιτήματά τους, ενώ σωματεία και φορείς της περιοχής τους επισκέπτονται εκφράζοντας έμπρακτη στήριξη.

«Παραλύει» η Θεσσαλονίκη

Την ίδια ώρα, η Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, καθώς βρίσκεται ουσιαστικά αποκλεισμένη από τέσσερα αγροτικά μπλόκα.

Στη Χαλκηδόνα, η Παλαιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης–Έδεσσας παραμένει κλειστή για πολλές ώρες.

Στα Μάλγαρα, το ρεύμα προς Αθήνα είναι κλειστό επ’ αόριστον, ενώ προς Θεσσαλονίκη η κυκλοφορία γίνεται με διακοπές.

Στον κόμβο Δερβενίου, τρακτέρ από τον Λαγκαδά έχουν στήσει μπλόκο.

Στα Πράσινα Φανάρια, η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής παραμένει κλειστή, με αποτέλεσμα η πρόσβαση στο αεροδρόμιο να γίνεται μόνο μέσω Θέρμης και της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Μουδανίων.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας σχεδιάζουν ακόμη πιο δυναμικές κινήσεις, με στόχο να μπουν στην πόλη και να προχωρήσουν ακόμη και σε αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης μέσα στην εβδομάδα.

Κλιμάκωση και στη Λάρισα

Παράλληλα, στη Λάρισα οι αγρότες ετοιμάζονται να κλείσουν και τους παράπλευρους δρόμους γύρω από την εθνική οδό, εντείνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση.

Πού ποντάρει το Μαξίμου

Στο επερχόμενο γιορτινό πνεύμα των Χριστουγέννων εναποθέτει η κυβέρνηση τις ελπίδες της για αποφυγή του ασφυκτικού κλίματος στην αγορά και εν γένει στην οικονομική δραστηριότητα, εξαιτίας των αγροτικών μπλόκων που στήθηκαν σε πολλά σημεία της ελληνικής επικράτειας.

Οι αρχικές διαθέσεις για δυναμική αντιμετώπιση κάθε απόπειρας να παραταχθούν τρακτέρ, διακόπτοντας την κυκλοφορία σε κρίσιμους οδικούς κόμβους, προσέκρουσαν στην αποφασιστική στάση των αγροτών, οι οποίοι δε δίστασαν να συγκρουστούν με τα ΜΑΤ. Η κυβέρνηση εμφανίζεται να ταλαντεύεται ανάμεσα, αφενός, στην αναγνώριση του δίκιου των αγροτών και, αφετέρου, στην επιβολή του δόγματος «νόμος και τάξη», που συνοδεύεται από την επίκληση της προστασίας του ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος.

Η κυβερνητική ηγεσία διστάζει, ωστόσο, να υιοθετήσει τη σκληρή γραμμή που θα ήθελε, ενώ και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποφεύγει να εμπλακεί προσωπικά στην αντιπαράθεση, έχοντας προς το παρόν αναθέσει τον χειρισμό της όλης κρίσης και τις συναντήσεις με τους εκπροσώπους των αγροτών, στον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη.

Δεν αποκλείεται, πάντως, το προσεχές διάστημα να «μπει στο παιχνίδι» και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος, προς το παρόν, όπως διευκρινίζουν συνεργάτες του, δε σχεδιάζει συνάντηση με αγροτοσυνδικαλιστές. Είναι πιθανό, ωστόσο, αυτό να αλλάξει τις επόμενες ημέρες, που θα έχουν γίνει επιπλέον πληρωμές ενισχύσεων και πιθανόν κάποια νέα εξαγγελία για τις χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος για τους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα που, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, «μελετάται από το κυβερνητικό επιτελείο, χωρίς να έχει υπάρξει ακόμη κατάληξη».

Η επαμφοτερίζουσα στάση της κυβέρνησης οφείλεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο γεγονός ότι καλοί γνώστες του κλίματος που επικρατεί στην περιφέρεια, όπως είναι οι κυβερνητικοί βουλευτές που εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές, μετέφεραν στο Μέγαρο Μαξίμου το αίσθημα οργής μιας μεγάλης μερίδας γεωργών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι, παρότι δεν είχαν εμπλοκή στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είδαν τις επιδοτήσεις τις οποίες έλαβαν, να είναι αισθητά μειωμένες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.