Σε περίπου 18 μήνες, δηλαδή στο πρώτο εξάμηνο του 2027, αναμένεται να γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση του σχήματος ExxonMobil – Energean – HELLENiQ ENERGY στη θαλάσσια παραχώρηση «Μπλοκ 2» που βρίσκεται στο βορειοδυτικό Ιόνιο Πέλαγος, γειτονικά της ΑΟΖ της Ιταλίας.

Αυτό αναφέρουν έγκυρες πηγές του «Βήματος», επισημαίνοντας ταυτόχρονα τον παράγοντα «γραφειοκρατία» ως προς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις για την εκτέλεση των εργασιών.

Τη διαδικασία της αδειοδότησης που απαιτείται, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να παρακολουθεί στενά η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), που αποτελεί ουσιαστικά και τον θεματοφύλακα των δικαιωμάτων παραχώρησης έρευνας και εκμετάλλευσης του Ελληνικού Δημοσίου.

Τα βήματα που ακολουθούν μέχρι να φθάσουμε στην πρώτη γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια έχουν ως εξής:

1. Η έγκριση της συμφωνίας

Στις 6 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της P-TEC που διοργανώθηκε στην Αθήνα, οι τρεις εταιρείες ExxonMobil – Energean – HELLENiQ ENERGY υπέγραψαν συμφωνία με την οποία εισέρχεται στην παραχώρηση «Μπλοκ 2» ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός ExxonMobil. Πρόκειται για «farm in agreement», συμφωνία εισόδου, με την οποία ουσιαστικά αλλάζουν τα μερίδια των μετόχων της κοινοπραξίας που αποτελεί τον μισθωτή του συγκεκριμένου υπεράκτιου «οικοπέδου».

Το αίτημα και η συμφωνία για την αλλαγή των μεριδίων στην κοινοπραξία θα υποβληθεί στην ΕΔΕΥΕΠ, η οποία καλείται να αποφασίσει αν θα εγκρίνει ή απορρίψει την αλλαγή της σύνθεσης. Να σημειωθεί ότι με τη «farm in agreement» δεν τροποποιείται η σύμβαση παραχώρησης του «Μπλοκ 2», η οποία κυρώθηκε από τη Βουλή και πήρε ΦΕΚ στις 15 Μαρτίου 2018. Παραχωρησιούχοι τότε ήταν, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, το σχήμα Total – Edison – Ελληνικά Πετρέλαια (HELLENiQ ENERGY).

Το 2021 η γαλλική Total αποχωρεί από την Ελλάδα και το μερίδιό της, 50%, αποκτά η Energean, ενώ η τελευταία, εξαγοράζοντας το χαρτοφυλάκιο υδρογονανθράκων της Edison, πήρε και το μερίδιο της τελευταίας στην κοινοπραξία. Η Energean κατέστη operator με ποσοστό 75% και η HELLENiQ ENERGY έμεινε με το 25%.

Στις 6 Νοεμβρίου, μετά τη συμφωνία, η ExxonMobil αποκτά 60% της παραχώρησης, η Energean διατηρεί συμμετοχή 30%, από 75% προηγουμένως, η HELLENiQ ENERGY διατηρεί συμμετοχή 10%, από 25% προηγουμένως. Η Energean θα παραμείνει διαχειριστής (operator) κατά τη φάση της έρευνας και σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτάσματος υδρογονανθράκων η ExxonMobil θα αναλάβει τη διαχείριση (operatorship) κατά τη φάση ανάπτυξης.

2. Χαρτογράφηση

Το δεύτερο βήμα αφορά τη χαρτογράφηση της θέσης γεώτρησης. Ο στόχος που έχει εντοπιστεί από τις προηγούμενες δισδιάστατες και τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες της Energean έχει ονοματιστεί «Ασωπός». Ωστόσο, για τον ακριβή σχεδιασμό και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος απαιτούνται νέες, ήπιας μορφής σεισμικές έρευνες με ωκεανογραφικό σκάφος.

3. Εκδοση άδειας

Απαιτείται η έκδοση άδειας από το τμήμα Ασφάλειας Υπεράκτιων Δραστηριοτήτων της ΕΔΕΥΕΠ.

Η διαδικασία αυτή αναμένεται να τρέξει γρήγορα.

4. Η έγκριση

Το μεγαλύτερο μέρος, όμως, της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εκτέλεση της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη στην Energean εργάζονται για τη σύνταξη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Αυτή στη συνέχεια θα υποβληθεί στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να εγκριθεί.

Οι εκτιμήσεις

Στο «Μπλοκ 2», σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει η Energean από τις δισδιάστατες και τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, τα δυνητικά αποθέματα σε κοιτάσματα φυσικού αερίου υπολογίζονται σε 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Πάντως, για να βεβαιωθούν αυτές οι εκτιμήσεις απαιτούνται γεωτρήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΔΕΥΕΠ, με βάση προκαταρκτικά στοιχεία που διαθέτει από τις σεισμικές έρευνες σε Ιόνιο και Κρήτη, εκτιμά ότι τα θαλάσσια μπλοκ έχουν γεωλογικές δομές με δυνητικά αποθέματα φυσικού αερίου μεγέθους 680 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων.

Αρα τα δυνητικά αποθέματα του «Μπλοκ 2» αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο των συνολικών εκτιμώμενων κοιτασμάτων για την Ελλάδα. Το «Μπλοκ 2» βρίσκεται στο βορειοδυτικό Ιόνιο Πέλαγος, σε περιοχή ιδιαίτερου γεωλογικού ενδιαφέροντος, και γειτνιάζει με την ΑΟΖ της Ιταλίας.

Το 2022 αποκτήθηκαν 2.244 τετραγωνικά χιλιόμετρα δεδομένων τρισδιάστατης (3D) σεισμικής έρευνας, των οποίων η επεξεργασία και ερμηνεία επιβεβαίωσε ότι η δομή «Ασωπός» είναι ο πιο ώριμος στόχος για ερευνητική γεώτρηση. Η γεώτρηση θα δοκιμάσει έναν πιθανό ανθρακικό ταμιευτήρα σε βάθος νερού περίπου 850 μέτρων και συνολικό βάθος 4.000 μέτρων.

Στρατηγική βήμα-βήμα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η στρατηγική της ExxonMobil, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, είναι να ξεδιπλώνει το ερευνητικό της πρόγραμμα βήμα-βήμα.

Αν και σε ώριμη φάση βρίσκεται και το άλλο θαλάσσιο μπλοκ που έχει μισθώσει η πολυεθνική, το «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», εν τούτοις όλα δείχνουν πως ο αμερικανικός κολοσσός στο upstream δεν θα πάει σε διπλή γεώτρηση. Δηλαδή να ξεκινήσει εργασίες έρευνας με γεωτρύπανο και στο «Μπλοκ 2» και στο προαναφερόμενο της Κρήτης.

Πηγές αναφέρουν ότι πρώτα θα περιμένει τα αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης βορειοδυτικά του Ιόνιου Πελάγους και ανάλογα μετά θα κινηθεί και στο υπεράκτιο οικόπεδο της Κρήτης.

ExxonMobil

Η ExxonMobil με έδρα το Τέξας αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της αμερικανικής ενεργειακής βιομηχανίας, με κεφαλαιοποίηση 499 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι η μεγαλύτερη μη κυβερνητική εταιρεία στον κλάδο της ενέργειας και παράγει περίπου το 3% του παγκόσμιου πετρελαίου και περίπου το 2% της παγκόσμιας ενέργειας, ενώ δραστηριοποιείται σε περίπου 60 χώρες.

Εχει το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο σε αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου διαθέτοντας 16,9 δισεκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου. Η ExxonMobil έχει δραστηριότητα εδώ και 140 χρόνια και απασχολεί 61.000 άτομα προσωπικό. Στην Ελλάδα έχει μισθώσει τις θαλάσσιες παραχωρήσεις «Δυτικά της Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», έχοντας ολοκληρώσει πρόγραμμα σεισμικών ερευνών.

Energean

H Energean είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων με έδρα το Λονδίνο. Είναι εισηγμένη στο LSE και στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ. Στην Ελλάδα η Energean διαχειρίζεται τα κοιτάσματα «Πρίνος», «Βόρειος Πρίνος» και «Εψιλον» στον κόλπο της Καβάλας, τα οποία δίνουν τη μοναδική παραγωγή υδρογονανθράκων στη χώρα.

Η Energean διαθέτει 1,058 δισ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου βεβαιωμένα (2Ρ) αποθέματα, εκ των οποίων το 82% είναι σε αέριο. Η παραγωγή του ομίλου προέρχεται από τo Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Κροατία και το Ηνωμένο Βασίλειο. To 2024, η παραγωγή έφθασε τις 153 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου την ημέρα (kboed), εκ των οποίων το 83% ήταν σε φυσικό αέριο, σε μια αύξηση 24% σε ετήσια βάση.

HELLENiQ ENERGY

Η HELLENiQ ENERGY είναι ένας από τους κορυφαίους ολοκληρωμένους ενεργειακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1998 ως Ελληνικά Πετρέλαια, με ιστορία που ξεκινά από το πρώτο διυλιστήριο στην Ελλάδα, το 1958. Σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στη χώρα και μία από τις σημαντικότερες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με βάση τα ετήσια έσοδα.

Η HELLENiQ ENERGY δραστηριοποιείται στην παραγωγή, προμήθεια και εμπορία όλων των μορφών ενέργειας, εστιάζοντας πλέον ολοένα και περισσότερο σε νέες, πιο καθαρές μορφές, καθώς και σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Εχει την έδρα της στην Αθήνα, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και διαθέτει δευτερεύουσα εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE: HPLD) μέσω Παγκόσμιων Αποθετηρίων Τίτλων (GDRs).