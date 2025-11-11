Ο Πιέρρος Ι. Τζανετάκος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή με ποιο τρόπο η Ελλάδα έρχεται στο διπλωματικό προσκήνιο, μετά την υπογραφή της διατλαντικής ενεργειακής συμφωνίας. Τα πεδία που ΗΠΑ και Ελλάδα μπορούν περαιτέρω να συνεργαστούν και ο ρόλος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στις εξελίξεις.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Τα σημαντικά σημεία της ενεργειακής συμφωνίας – Γιατί η ExxonMobil επέλεξε το Ιόνιο» θα ακούσετε:

0:31 Η δυναμική παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στις πρώτες της επαφές με την ελληνική κυβέρνηση.

Η δυναμική παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στις πρώτες της επαφές με την ελληνική κυβέρνηση. 2:30 Τα σημαντικότερα σημεία της διατλαντικής ενεργειακής συμφωνίας που υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα.

Τα σημαντικότερα σημεία της διατλαντικής ενεργειακής συμφωνίας που υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα. 5:15 Γιατί η ExxonMobil επέλεξε το Ιόνιο Πέλαγος ως περιοχή εκμετάλλευσης.

Γιατί η ExxonMobil επέλεξε το Ιόνιο Πέλαγος ως περιοχή εκμετάλλευσης. 6:46 Πώς αντιδρά η Τουρκία στην υπογραφή όλων αυτών των συμφωνιών.

Πώς αντιδρά η Τουρκία στην υπογραφή όλων αυτών των συμφωνιών. 8:26 Σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ελληνορωσικές σχέσεις, ύστερα από την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ελληνορωσικές σχέσεις, ύστερα από την ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. 10:42 Πώς η συμφωνία για τα ενεργειακά θα «ξεκλειδώσει» συνεργασίες ΗΠΑ-Ελλάδας και σε άλλους τομείς.

Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια