Ο αμερικανικός κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon ανακοίνωσε σήμερα την κατάργηση περίπου 14.000 θέσεων εργασίας σε «παγκόσμιο επίπεδο», χωρίς να διευκρινίζει σε ποιες χώρες θα επηρεαστούν άμεσα οι εργαζόμενοι. Η ανακοίνωση έγινε μέσω δήλωσης της Μπεθ Γκαλέτι, αντιπροέδρου του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και τεχνολογίας, η οποία τόνισε ότι η μείωση εντάσσεται στις προσπάθειες της εταιρείας να περιορίσει τη γραφειοκρατία, να αφαιρέσει επίπεδα διοίκησης και να ανακατανείμει πόρους.

Η εταιρεία σημείωσε ότι οι μειώσεις θα συνοδευτούν από νέες προσλήψεις σε ορισμένους τομείς, με τελικό αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού αριθμού των θέσεων κατά 14.000. Οι απολύσεις αφορούν κυρίως τομείς όπως συσκευές, διαφήμιση, Prime Video, ανθρώπινο δυναμικό και την μονάδα cloud computing Amazon Web Services (AWS).

Η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης

Οι περικοπές συνδέονται εν μέρει με την αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον οργανισμό. Ο CEO της Amazon, Άντι Τζάσι, είχε προειδοποιήσει από τον Ιούνιο ότι η αυτοματοποίηση των καθημερινών και επαναλαμβανόμενων εργασιών μέσω AI θα οδηγούσε σε περικοπές θέσεων εργασίας στον εταιρικό τομέα. Η εταιρεία αναμένεται να επενδύσει περίπου 118 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος σε υποδομές AI και cloud, με στόχο την επιτάχυνση της καινοτομίας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων.

Η Γκαλέτι περιέγραψε τη νέα γενιά τεχνητής νοημοσύνης ως «τη σημαντικότερη τεχνολογία μετά το Διαδίκτυο», ικανή να επιτρέπει στις επιχειρήσεις να καινοτομούν πολύ γρηγορότερα. Παράλληλα, οι απολύσεις προσφέρουν μια πρώιμη εικόνα για τις πιθανές ευρύτερες επιπτώσεις που μπορεί να έχει η τεχνητή νοημοσύνη στις εργασιακές δυνάμεις παγκοσμίως.

Οι εργαζόμενοι έλαβαν ειδοποιήσεις μέσω προσωπικών τους email νωρίς το πρωί, με την επιστολή της Γκαλέτι να αναφέρει: «Δεν απαιτείται πλέον να εκτελείτε εργασία εκ μέρους της Amazon». Σε όσους πλήττονται προσφέρεται η δυνατότητα βιντεοκλήσης με εκπρόσωπο του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και προθεσμία 90 ημερών για να αναζητήσουν νέα θέση εντός της εταιρείας.

Η ανακοίνωση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ. Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς κάλεσε τον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, να λογοδοτήσει για τον πιθανό αντίκτυπο της αυτοματοποίησης σε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, άλλοι γερουσιαστές ζήτησαν εξηγήσεις σχετικά με το γεγονός ότι η Amazon παραμένει ο μεγαλύτερος εργοδότης ξένων εργαζομένων με βίζες H-1B ενώ ταυτόχρονα μειώνει προσωπικό.

Μια εταιρεία σε μετασχηματισμό

Η Amazon διαθέτει περίπου 1,56 εκατομμύρια υπαλλήλους παγκοσμίως, εκ των οποίων περίπου 350.000 είναι στο εταιρικό της δυναμικό. Οι πρόσφατες μειώσεις ακολουθούν μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία είχε προχωρήσει σε σταδιακές περικοπές σε διάφορα τμήματα, όπως βιβλία, συσκευές και το podcast Wondery. Οι περικοπές αυτές, σύμφωνα με τη Γκαλέτι, βοήθησαν τις ομάδες να λειτουργούν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.

Οι επενδυτές φαίνεται να έχουν περιορισμένη ανησυχία, καθώς οι μετοχές της Amazon κατέγραψαν μικρή άνοδο στην προαγορά, ενώ η εταιρεία θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου την Πέμπτη.