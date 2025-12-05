Η Βαλένθια έβαλε τέλος στο σερί του Παναθηναϊκού, ο οποίος ηττήθηκε στο ΟΑΚΑ με 79-89 και πήγε στο 9-5 στην κατάταξη. Κακό βράδυ για τους «πράσινους», με πολλά λάθη και λίγους πρωταγωνιστές.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια ήταν από τις λεγόμενες εύκολες. Στα δύο πρώτα δεκάλεπτα, όμως, οι παίκτες του Αταμάν δεν είχαν την απαιτούμενη ενέργεια συνολικά για να πάρουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα. Στην επίθεση οι «πράσινοι» ήταν καλοί, έβγαλαν στοιχεία που θέλει ο Αταμάν, αλλά στην άμυνα δεν μπόρεσαν να ρολάρουν στα δύο πρώτα δεκάλεπτα.

Το θετικό για τους γηπεδούχους ήταν ο «καυτός» Ναν με 14 πόντους και 5 ασίστ. Από κοντά κι ο Σλούκας με 4 ασίστ, αλλά μετά… το χάος. Οι δύο ηγέτες του Τριφυλλιού τραβούσαν το κάρο και δεν είχαν τις απαιτούμενες βοήθειες για εκτοξευτεί η διαφορά (44-38 σκορ πρώτου μέρους).

Το +6 βέβαια δεν κράτησε πολύ στο τρίτο δεκάλεπτο, αφού η Βαλένθια αποδείχθηκε σκληρό καρύδι. Κυρίως γιατί ο Παναθηναϊκός τα περίμενε όλα από τον Σλούκα ή τον Ναν. Η τρίτη περίοδος ήταν ντέρμπι, οι ρόλοι άλλαξαν, οι γηπεδούχοι κυνηγούσαν συνεχώς και το τρίποντο του Σλούκα λίγο πριν από το φινάλε που έδειχνε να αλλάζει το μομέντουμ, δεν ήταν αρκετό, καθώς με μπάζερ μπίτερ η ισπανική ομάδα έκλεισαν στο +4.

Στην τελευταία και καθοριστική περίοδο η Βαλένθια συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα και ο Κάμερον Τέιλορ έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά. Καταστροφικό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού και λάθη επί λαθών που έφεραν τους φιλοξενούμενους σε διψήφια διαφορά. Ο Γκραντ το πήρε πάνω του και μόνο… σπαθιά δεν κατάπιε, αλλά δεν έφτανε. Η Βαλένθια είχε το μομέντουμ και πήγε το ματς σε αργό τέμπο ελέγχοντας το προβάδισμά της, το οποίο κράτησε έως τέλους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-19, 44-38, 61-65, 79-89