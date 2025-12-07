Σε βραχώδη σημείο, στην είσοδο του λιμανιού του Βόλου, αμέσως μετά τον κόκκινο φανό, έπεσε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8:00 π.μ., χωρίς ωστόσο να καταγραφεί κανένας τραυματισμός.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και τεχνικοί, οι οποίοι προχώρησαν σε πρώτη εκτίμηση των ζημιών και στον σχεδιασμό της επιχείρησης απομάκρυνσης του σκάφους από το σημείο.

Τι αναφέρει το Λιμενικό

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ενώ έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση των συνθηκών της πρόσκρουσης και την ασφαλή απομάκρυνση του σκάφους από το σημείο.

Δείτε το video που κατέγραψε το otisimvenisthiskiatho.blogspot.com