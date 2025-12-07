Ο 39χρονος διαρρήκτης που εντοπίστηκε από τις αρχές παραβίασε κατά την διάρκεια της νύχτας παράθυρο του δημαρχείου Σαρωνικού και εισήλθε στους εσωτερικούς χώρους του Δημαρχείου.

Στη συνέχεια αφού έκανε άνω κάτω τους χώρους και τα γραφεία του κτιρίου προκάλεσε φθορές σε κοινόχρηστους χώρους, ενώ έσπασε και μια γυάλινη πόρτα.

Μέσα από το Δημαρχείο ο δράστης άρπαξε μόνο ένα κινητό τηλέφωνο ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, κατά την παραμονή του στους χώρους του Δημαρχείου, κατανάλωσε τρόφιμα που εντόπισε σε γραφεία, γεγονός που καταδεικνύει την άνεση και την παρατεταμένη παρουσία του στο κτίριο.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από τις αρμόδιες αρχές μέσα από βιντεοληπτικό υλικό και οι αστυνομικοί έφτασαν γρήγορα στα ίχνη του.