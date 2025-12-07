Ένοπλοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει τον Τερματικό Σταθμό 3 του αεροδρομίου Χίθροου στο Λονδίνο, έπειτα από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο πολυώροφο πάρκινγκ του σταθμού.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, αρκετοί άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση με σπρέι πιπεριού, ενώ ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος.

Footage shows a man being arrested at Heathrow airport following a huge armed police response pic.twitter.com/zaD8jSQliH — Shiri_Sabra (@sabra_the) December 7, 2025



Το περιστατικό φαίνεται να αφορά μια ομάδα ανθρώπων που γνωρίζονταν μεταξύ τους, με έναν διαπληκτισμό να κλιμακώνεται και αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών. Οι τραυματισμοί των ατόμων δεν θεωρούνται σοβαροί ή απειλητικοί για τη ζωή τους, ενώ η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου παρενέβη και τους μετέφερε σε νοσοκομεία για φροντίδα.

Lastest Heathrow Airport in Police Lock Down Amid Critical Incident https://t.co/pL1sQjoPg1 pic.twitter.com/RDEIWrOQya — UK News in Pictures(@UKNIP247) (@uknip247) December 7, 2025



Η αστυνομία ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία των σιδηροδρομικών γραμμών Elizabeth και Piccadilly, ενώ τα δρομολόγια των τρένων διέσχιζαν τον σταθμό χωρίς στάση. Ο Τερματικός Σταθμός 3 παραμένει πλέον ανοιχτός, με αυξημένη αστυνομική παρουσία και συνεχιζόμενες έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκόμενων ατόμων.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς λεωφορείων και επιβατών να μην εγκαταλείψουν τα οχήματά τους και ευχαριστεί το κοινό για τη συνεργασία του κατά τη διάρκεια του πρωινού.

Η πρώτη ανακοίνωση του αεροδρομίου

με την επίσημη σελίδα του αεροδρομίου να αναφέρει ότι «οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται σε περιστατικό στο πολυώροφο πάρκινγκ του τερματικού σταθμού νούμερο 3».

Our teams are currently responding to an incident involving the emergency services in the Terminal 3 multi-storey car park. Passengers are advised to allow extra time when travelling to the airport and to check with their airline for any queries. — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) December 7, 2025

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Η αστυνομία βρίσκεται στο αεροδρόμιο Χίθροου, ενώ διερευνά τις συνθήκες της επίθεσης εναντίον αρκετών ατόμων που έλαβε χώρα σήμερα το πρωί. Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στις 08:11 σε ένα πολυώροφο πάρκινγκ στο Τερματικό 3, μετά από αναφορές για επίθεση εναντίον πολλών ατόμων. Αρκετοί άνθρωποι ψεκάστηκαν με αυτό που πιστεύεται ότι είναι μια μορφή σπρέι πιπεριού από μια ομάδα ανδρών, οι οποίοι στη συνέχεια εγκατέλειψαν το σημείο»