Την υποψηφιότητα του γιου του στις προεδρικές εκλογές του 2026, γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου, ετοιμάζεται να στηρίξει επίσημα ο προσφάτως φυλακισμένος για απόπειρα πραξικοπήματος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Φλάβιο.

Όπως έγραψε ο γερουσιαστής στον λογαριασμό του στο X, ο πατέρας του τον επέλεξε για «την αποστολή να συνεχίσει το σχέδιό μας για το έθνος».

Ο επικεφαλής του δεξιού Κόμματος Φιλελευθέρων του Μπολσονάρου, Βαλντέμαρ Κόστα Νέτο, δήλωσε στο Reuters ότι πληροφορήθηκε από τον γερουσιαστή πως ο πρώην πρόεδρος «επικύρωσε την υποψηφιότητά του».

Σοκ στις αγορές από την ανακοίνωση

Τα νέα για τα σχέδια των Μπολσονάρου επηρέασαν την αγορά της Βραζιλίας την Παρασκευή, με το εθνικό νόμισμα να υποχωρεί κατά 2% έναντι του δολαρίου και τον βασικό δείκτη μετοχών Bovespa να πέφτει κατά 3%.

Κάποιοι επενδυτές είχαν στοιχηματίσει ότι ο Μπολσονάρου θα στήριζε ένα πιο φιλικό προς την αγορά πρόσωπο με εκτελεστική εμπειρία, όπως ο κυβερνήτης του Σάο Πάολο, Ταρσίσιο ντε Φρέιτας, πρώην υπουργός του, για να αναμετρηθεί με τον αριστερό πρόεδρο Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα την επόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με το Reuters απόφαση του πρώην προέδρου, αν επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να «καταστρέψει» τους δεσμούς ανάμεσα στο δεξιό κίνημα που ίδρυσε και τα πιο κεντρώα κόμματα, σύμφωνα με τον οικονομολόγο Αντρέ Περφέιτο της Garantia Capital. «Η αγορά στοιχημάτιζε ότι ο Ταρσίσιο θα οικοδομούσε αυτές τις συμμαχίες και θα άνοιγε τον δρόμο για νίκη της δεξιάς το 2026. Τώρα πρέπει να αξιολογήσουμε αν ο Φλάβιο Μπολσονάρου μπορεί να ενώσει αυτήν την ευρεία πολιτική υποστήριξη», έγραψε σε σημείωμα προς τους πελάτες.

Έδωσε το «δαχτυλίδι» της διαδοχής από τα κρατητήρια της αστυνομίας

Ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου έχει αποκλειστεί από το να θέσει υποψηφιότητα από τον Ιούνιο του 2023, όταν το ομοσπονδιακό εκλογικό δικαστήριο της Βραζιλίας (TSE) καταδίκασε τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια των εκλογών του 2022.

Τον Σεπτέμβριο, ο πρώην πρόεδρος καταδικάστηκε σε 27 χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση για συνωμοσία κατά της κυβέρνησης μετά την ήττα του από τον Λούλα στις προεδρικές εκλογές του 2022.

Η CNN Brasil με πρώτες πληροφορίες, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι ο δεξιός ηγέτης προσέφερε τη στήριξή του στον μεγαλύτερο γιο του κατά την επίσκεψή του στα γραφεία της ομοσπονδιακής αστυνομίας στη Μπραζίλια, όπου εκτίει την ποινή του.